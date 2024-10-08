Ekim Ayı Bereket Günleri Belli Oldu! Niyet Edin, Bereket Mayalama Ritüeliyle Hayalleriniz Gerçek Olsun!

Bereket mayalama ritüeli diye de bilinen bu ritüel, boş bir kavanoz ile yapılıyor. Özellikle cam, şeffaf, sade ve düz bir kavanoz kullanmayı tercih etmek önemli. Daha sonra kavanoza miktarı önemli olmaksızın, bir miktar para atmanız gerekiyor. Ve en önemlisi niyetinizi yazıp onu da kavanozun içine atıyor ya da üzerine yapıştırıyorsunuz. Niyet ederek kapattığınız kavanoz ile ritüel tamamlanıyor. Ancak bu ritüeli, niyetiniz gerçekleşene kadar aynı şekilde yapmaya devam etmelisiniz.