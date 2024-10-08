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Ekim Ayı Bereket Günleri Belli Oldu! Niyet Edin, Bereket Mayalama Ritüeliyle Hayalleriniz Gerçek Olsun!

Ekim Ayı Bereket Günleri Belli Oldu! Niyet Edin, Bereket Mayalama Ritüeliyle Hayalleriniz Gerçek Olsun!

Para astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 09:50

Hayatımıza bolluk ve bereket getirecen, numerolojik olarak niyetlerinizin gerçeğe dönüşme ihtimali yüksek olan günler başlıyor. Ekim ayının bereket günleri için numeroloji uzmanı Seçil Nil Doğan'ın bir de tavsiyesi var: Mayalama ritüeli! Bu özel günlerde hayal edin, basit bir ritüelle düşleriniz gerçek olsun. 

İşte detaylar... 

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Ekim ayının bolluk ve bereket günleri geldi çattı! Şimdi hayatınızda neyin bolluk ve bereketle taçlanmasını istiyorsanız, ona niyet etmenin tam zamanı.

Ekim ayının bolluk ve bereket günleri geldi çattı! Şimdi hayatınızda neyin bolluk ve bereketle taçlanmasını istiyorsanız, ona niyet etmenin tam zamanı.

İşte, Ekim Ayının Bereket Günleri

İşte, Ekim Ayının Bereket Günleri

Ekim ayının bereket günleri: 8, 17 ve 26 Ekim! Bereket günleri astrolojik anlamda da bir hayli kıymetli. 

  • 8 Ekim: Venüs ile Mars, Merkür ile Jüpiter gezegenlerinin üçgen açılanmasıyla taçlanacak. Haliyle bugünde dengeyi bulmak, aşkı bulmak ve iş kurmak gibi olumlu gelişmeler kozmik anlamda da destekleniyor olacak. 

  • 17 Ekim: Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunayın enerjisi, yalnızca kişisel anlamda değil toplumsal anlamda da son derece güçlü bir etkiye sahip olacak. Duygular ortaya çıkacak, karmik bir doğaya sahip bu dolunayda, her şey uçlarda yaşanacak. 

  • 26 Ekim: Ay, Aslan burcuna geçecek. Gücün ortaya çıktığı bugün sağlık açısından şansınızı artırır. Hayatınıza güç getiren bu enerji ile kişiliğinizdeki liderlik özellikler açığa çıkar. 

Hadi gelin, şimdi de bereket mayalama ritüelinin nasıl yapıldığını öğrenelim. 👇

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Peki, Mayalama Ritüeli Nasıl Yapılır?

Peki, Mayalama Ritüeli Nasıl Yapılır?

Bereket mayalama ritüeli diye de bilinen bu ritüel, boş bir kavanoz ile yapılıyor. Özellikle cam, şeffaf, sade ve düz bir kavanoz kullanmayı tercih etmek önemli. Daha sonra kavanoza miktarı önemli olmaksızın, bir miktar para atmanız gerekiyor. Ve en önemlisi niyetinizi yazıp onu da kavanozun içine atıyor ya da üzerine yapıştırıyorsunuz. Niyet ederek kapattığınız kavanoz ile ritüel tamamlanıyor. Ancak bu ritüeli, niyetiniz gerçekleşene kadar aynı şekilde yapmaya devam etmelisiniz.

Mayalama ritüeli ile niyet edeceğiniz konu ise evlat sahibi olmak, evlenmek, yatırımlarınızı mayalandırmak, sağlığa kavuşmak ya da içinizden geçen herhangi bir güzelliğe kavuşmak olabilir.

Mayalama ritüeli ile niyet edeceğiniz konu ise evlat sahibi olmak, evlenmek, yatırımlarınızı mayalandırmak, sağlığa kavuşmak ya da içinizden geçen herhangi bir güzelliğe kavuşmak olabilir.

Numeroloji uzmanı Seçil Nil Doğan'a göre, bu çok özel günlerde; 'Kendimi, yaşantımı bolluk ve berekete açıyorum. Elimi attığım her işin maddi ve manevi kazançla katlanarak bana dönmesini ve paramın mayalanmasına niyet ediyorum.' şeklinde bir niyet ile yalnızca paranızı değil, yaşamınızı, sağlığınızı, mutluluğunuzu da bereketlendirebilirsiniz.

Şimdi siz de Ekim ayının bereket günlerinde dilediğiniz niyet ile mayalama ritüeli yapabilirsiniz.

Şimdi siz de Ekim ayının bereket günlerinde dilediğiniz niyet ile mayalama ritüeli yapabilirsiniz.

Bir deneyin deriz, ne kaybedersiniz ki?

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