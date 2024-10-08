Ekim Ayı Bereket Günleri Belli Oldu! Niyet Edin, Bereket Mayalama Ritüeliyle Hayalleriniz Gerçek Olsun!
Ekim Ayı Bereket Günleri Belli Oldu! Niyet Edin, Bereket Mayalama Ritüeliyle Hayalleriniz Gerçek Olsun!
Hayatımıza bolluk ve bereket getirecen, numerolojik olarak niyetlerinizin gerçeğe dönüşme ihtimali yüksek olan günler başlıyor. Ekim ayının bereket günleri için numeroloji uzmanı Seçil Nil Doğan'ın bir de tavsiyesi var: Mayalama ritüeli! Bu özel günlerde hayal edin, basit bir ritüelle düşleriniz gerçek olsun.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekim ayının bolluk ve bereket günleri geldi çattı! Şimdi hayatınızda neyin bolluk ve bereketle taçlanmasını istiyorsanız, ona niyet etmenin tam zamanı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte, Ekim Ayının Bereket Günleri
Peki, Mayalama Ritüeli Nasıl Yapılır?
Mayalama ritüeli ile niyet edeceğiniz konu ise evlat sahibi olmak, evlenmek, yatırımlarınızı mayalandırmak, sağlığa kavuşmak ya da içinizden geçen herhangi bir güzelliğe kavuşmak olabilir.
Şimdi siz de Ekim ayının bereket günlerinde dilediğiniz niyet ile mayalama ritüeli yapabilirsiniz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Bir de kavanozu direkt güneş ışığı almayacak bir yerde oda sıcaklığında muhafaza ediniz.