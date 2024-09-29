Ekim Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçlara Özel Kehanetler!
Ekim Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçlara Özel Kehanetler!
2024 yılının en güçlü astrolojik olaylarından biriyle başlayacak Ekim! Hazırlıklı olun, yılın son Güneş tutulması dengeleri tamamen değiştirecek. Üstelik artık yılın son çeyreğine giriyoruz! Haliyle bu dönemde yaşananlar gelecek yılın temellerini inşa edecek. Kimilerimiz daha da güçlenecek kimilerimiz ise ancak kayıplarını telafi edebilecek.
Merkür ve Güneş'in gölgesindeki Ekim ayının en şanslı gününü de açıklıyoruz.
İşte başlıyoruz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Astrolojik anlamda son derece hareketli ve dönüştürücü enerjiler barındıran Ekim ayında işinizi şansa bırakmayın. Yeni ay ile birlikte Terazi burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması hem kişisel zaten de toplumsal anlamda güçlü yeniliklerin habercisi olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılın son çeyreği ile birlikte geçmişi telafi etmek mümkün. Astrolojik anlamda güçlü etkili olayların peşi sıra yaşanacağı bugünlerde sık sık; denge, ilişkiler, iş birlikleri ve bireysel özgürlüklerden söz edeceğiz.
Sık sık tutulmadan söz ediyoruz ama Merkür ve Mars'ın konumları sebebiyle iletişimde sabır ve dikkat de gündemde!
İşte, Ekim Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar
Peki Ekim ayında yaşanacak tüm bu astrolojik olaylar, birbirinden güçlü gezegenler, yılın son tutulması ve dolunay burçlara nasıl etki edecek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Koç: "İleriye bakma cesareti!"
Boğa: "Güç içinde..."
İkizler: "Söz büyüdür."
Yengeç: "Kalbinin sesine kulak ver."
Aslan: "Özgürlük..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başak: "Yeniden yenilen."
Terazi: "Denge..."
Akrep: "Saklanmak yok."
Yay: "Keşfetme zamanı."
Oğlak: "Kontrol benim."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kova: "Farklı olan."
Balık: "Hayaller gerçeğe dönüşecek."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın