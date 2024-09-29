Ekim Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçlara Özel Kehanetler!

2024 yılının en güçlü astrolojik olaylarından biriyle başlayacak Ekim! Hazırlıklı olun, yılın son Güneş tutulması dengeleri tamamen değiştirecek. Üstelik artık yılın son çeyreğine giriyoruz! Haliyle bu dönemde yaşananlar gelecek yılın temellerini inşa edecek. Kimilerimiz daha da güçlenecek kimilerimiz ise ancak kayıplarını telafi edebilecek.

Merkür ve Güneş'in gölgesindeki Ekim ayının en şanslı gününü de açıklıyoruz.

İşte başlıyoruz...