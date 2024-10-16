Aşırılıklarla Dolu Koç Dolunayında Neler Olacak? Astrolog Dinçer Güner Açıkladı Türkiye'yi Neler Bekliyor?
Aşırılıklarla Dolu Koç Dolunayında Neler Olacak? Astrolog Dinçer Güner Açıkladı Türkiye'yi Neler Bekliyor?
Ekim ayında suların durulmayacağını pek çok kez söylemiştik! Şimdi de Koç Dolunayı ile karşınızdayız. Ünlü astrolog Dinçer Güner'e göre bu Dolunay, 'Aşırılıklarla dolu geçecek!' Peki, hem bireysel hem toplumsal anlamda hayatımızı etkileyecek Koç Dolunayı'nda neler olacak?
İşte, detaylar...
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Koç Dolunay'ı 17 Ekim Perşembe günü Koç burcununun 24. derecesinde meydana gelecek. Bu kadar ile bitiyor sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Çünkü aynı gün bir de Mars ile Plüton kare açı oluşturacak.
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Ünlü astrolog bu güçlü Koç Dolunay'ını bireysel ve küresel anlamda değerlendirdi. Türkiye için de uyarılarda bulundu. "17 Ekim günü saat 14.24'e dikkat" diyerek Ankara'nın haritasını açıklamayı da unutma.
Biresel anlamda, "ben" ve "biz" arasındaki denge kurulmalı!
Koç enerjisi sizi saracak: Dolunay'da yoğunlaşan duygularınıza kapılabilirsiniz!
Ünlü astroloğa göre bu Dolunay, sağlığınızı da etkileyebilir: Baş bölgesine dikkat.
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Dolunay'da gökyüzü bir hayli hareketli olacak. Güneş, Ay, Mars ve Plüton arasındaki kare açılar, kendinizi baskı altında hissetmenize neden olabilir.
"Güç savaşları, egosantrik davranışlar, çıkar çatışmaları..."
Tabii her şeyi kontrol edemezsiniz!
Koç Dolunayı, dünyayı da etkisi altına alacak: 2 Ekim'de gerçekleşen Terazi burcunda Güneş tutulmasının devamı!
Dolunay ile sert bir iletişim kuran Mars'a bir de yıkıcı Plüton eşlik ediyor: "Bu yüzden 17 Ekim civarı Ortadoğu’da işlerin çok daha fazla karışabileceğini düşünebiliriz."
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Türkiye'de ise Dolunay 11. evde, yani Koç Dolunayı'nı: "Meclis'i temsil eden alanda gerçekleştiğini görüyoruz."
"Dolunayın Mars etkili olması ve 5. evi tetiklemesi, Türkiye'nin haritasında dikkat çeken bir duruma işaret ediyor."
"Dolunay, Ankara'ya göre çıkarılan haritada 17 Ekim günü 14:24'te gerçekleşiyor."
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