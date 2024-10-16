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Aşırılıklarla Dolu Koç Dolunayında Neler Olacak? Astrolog Dinçer Güner Açıkladı Türkiye'yi Neler Bekliyor?

Aşırılıklarla Dolu Koç Dolunayında Neler Olacak? Astrolog Dinçer Güner Açıkladı Türkiye'yi Neler Bekliyor?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 18:46 Son Güncelleme: 16.10.2024 - 19:15

Ekim ayında suların durulmayacağını pek çok kez söylemiştik! Şimdi de Koç Dolunayı ile karşınızdayız. Ünlü astrolog Dinçer Güner'e göre bu Dolunay, 'Aşırılıklarla dolu geçecek!' Peki, hem bireysel hem toplumsal anlamda hayatımızı etkileyecek Koç Dolunayı'nda neler olacak? 

İşte, detaylar... 

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Koç Dolunay'ı 17 Ekim Perşembe günü Koç burcununun 24. derecesinde meydana gelecek. Bu kadar ile bitiyor sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Çünkü aynı gün bir de Mars ile Plüton kare açı oluşturacak.

Bu iki astrolojik olay neticesinde hayatlarımız değişebilir. 'Ben' ile 'biz' arasında denge kurmanın zamanı geldi. Öte yandan bu dönemde güç savaşlarını ve çıkar çatışmalarını da konuşacağız. Dünyada ise öfkenin arttığı, kötülüklerden söz etmek zorunda kaldığımız tatsız süreçler yakın olabilir! Her şey tepetaklak olmadan önleminizi almak için ünlü astrolog Dinçer Güner'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalara dikkat! 

İşte, Koç Dolunayı'nda yaşanacaklar... 👇

Ünlü astrolog bu güçlü Koç Dolunay'ını bireysel ve küresel anlamda değerlendirdi. Türkiye için de uyarılarda bulundu. "17 Ekim günü saat 14.24'e dikkat" diyerek Ankara'nın haritasını açıklamayı da unutma.

Ünlü astrolog bu güçlü Koç Dolunay'ını bireysel ve küresel anlamda değerlendirdi. Türkiye için de uyarılarda bulundu. "17 Ekim günü saat 14.24'e dikkat" diyerek Ankara'nın haritasını açıklamayı da unutma.

Güner'e göre Koç Dolunayı'nda Telegramdan Diskord'da Ortadoğu'dan Dünyaya gündemde neler olacak neler...

Biresel anlamda, "ben" ve "biz" arasındaki denge kurulmalı!

Biresel anlamda, "ben" ve "biz" arasındaki denge kurulmalı!

Koç burcundaki Dolunay, içten içe büyüttüğünüz konuların ortaya çıkmasını sağlayacak. Hiçbir mesele içinizde kalmayacak ve bir süredir ertelediğiniz o yüzleşme yaşanacak. Bu noktada bağımsızlığınız, sınırlarını ve ilişkilerinizde denge kurmanız şart. Zorlandığınız dengeye kavuşmak için bir karar verin: 'Ben mi olmak istiyorsunuz, biz mi?'

Koç enerjisi sizi saracak: Dolunay'da yoğunlaşan duygularınıza kapılabilirsiniz!

Koç enerjisi sizi saracak: Dolunay'da yoğunlaşan duygularınıza kapılabilirsiniz!

Lider ruhlu Koç burcunun etkisiyle kendi yolunuzu çizmek isteyeceksiniz. Risk almaya, hızlı ve ani kararlar vererek fevri bir ilerleme kaydetmeye hazırsınız. Ancak bunu yapmasanız iyi edersiniz. 

Her ne kadar cesurca hedeflerinize doğru koşmak, yeni bir projeye adım atmak ya da hedeflerinize ulaşmak için harika bir zaman olsa da aceleye gerek yok. Sakin adımlarla stratejik bir ilerleme sergileyerek başarı elde edebilirsiniz. Duygularınızı yoğunlaştıran Dolunay'a dikkat, hızlı kararlarınız ani patlamalara dönüşmesin!

Ünlü astroloğa göre bu Dolunay, sağlığınızı da etkileyebilir: Baş bölgesine dikkat.

Ünlü astroloğa göre bu Dolunay, sağlığınızı da etkileyebilir: Baş bölgesine dikkat.

Baş bölgesini yöneten Koç burcunun etkileri migren ve baş ağrılarını tetikleyebilir. Bugün aktif bir hayata odaklanırsanız iyi olabilir. Ne derler bilirsiniz, 'Harekette bereket var.'

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Dolunay'da gökyüzü bir hayli hareketli olacak. Güneş, Ay, Mars ve Plüton arasındaki kare açılar, kendinizi baskı altında hissetmenize neden olabilir.

Dolunay'da gökyüzü bir hayli hareketli olacak. Güneş, Ay, Mars ve Plüton arasındaki kare açılar, kendinizi baskı altında hissetmenize neden olabilir.

Bireysel özgürlük, duygusal güvenlik ve başarıya odaklanırken kendinizi zorlamak... Tüm bunların yanında ilişki dengesini ve kariyer hedeflerini de aynı anda yönetmek zorunda kalabilirsiniz. Günün sonunda kriz yönetme konusunda güçleneceğiniz ise son derece açık!

"Güç savaşları, egosantrik davranışlar, çıkar çatışmaları..."

"Güç savaşları, egosantrik davranışlar, çıkar çatışmaları..."

Aşırı baskıcı davranışlar, emir verme, dediğim dedik bir komutan edasıyla hareket etme... Hoyrat ve kavgacı tavırlar... Koç burcunun sert yüzü Dolunay'ın duygusal geçişleriyle ve gezegenler arasındaki olumsuz kare açısıyla birleşince gerilim artabilir. 

Bu Dolunay'da insanlarla atışmaktan, tartışmakta, kazalardan ve dikkatsizliklerden kaçının. Kötü davranışlardan uzaklaşın, kendinize iç dünyanıza yönelin. Tek başınıza yalnız kalmayın, yangınlardan, felaketlerden, ateşli silahlardan ve zorbalıklardan kaçının diyor ünlü astrolog! Ayrıca uyarıyor, bu dönemde libidonuz ise çok yüksek olabilir.

Tabii her şeyi kontrol edemezsiniz!

Tabii her şeyi kontrol edemezsiniz!

Hayatınızdaki yönetim arzusu, güç savaşlarının ve çıkar çatışmalarının iyice harlamasına neden olabilir. Özellikle iş hayatında ilişkilerinize dikkat edin. Otorite ile karşı karşıya gelebilirsiniz. 

En çok da tüm bu gerilim içerisindeyken psikolojik sorunlara, sağlık sorunlarına, ev kazaları ve kavgalara dikkat edin!

Koç Dolunayı, dünyayı da etkisi altına alacak: 2 Ekim'de gerçekleşen Terazi burcunda Güneş tutulmasının devamı!

Koç Dolunayı, dünyayı da etkisi altına alacak: 2 Ekim'de gerçekleşen Terazi burcunda Güneş tutulmasının devamı!

Dinçer Güner, bu noktada Terazi burcundaki Güneş tutulmasını hatırlatıyor. İsrail ile Lübnan arasındaki gerginlik ve akabinde İran- İsrail sorunlarına değiniyor. Ve ekliyor, 

'Hatırlarsanız Terazi burcunda ki tutulma zamanı Mars’ın Yengeç burcundan sert bir kontağı vardı.' 

Şimdi de Mars yine Yengeç burcunda!

Dolunay ile sert bir iletişim kuran Mars'a bir de yıkıcı Plüton eşlik ediyor: "Bu yüzden 17 Ekim civarı Ortadoğu’da işlerin çok daha fazla karışabileceğini düşünebiliriz."

Güner'in bu uyarısının ardında başka ülkelerin de sürece dahil olması var. Büyük bir öfkenin, ekonomik zorlukların, baskı, askeri süreçler ve nükleer konuların gündeme gelmesinin oldası olduğunu söylüyor. Tüm dünya için uyarıda bulunurken,

'Ticaret savaşları, ekonomik ambargolar veya diplomatik krizler yaratabilir.Oldukça zor bir dolunay var bizleri bekleyen…' diyor.

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Türkiye'de ise Dolunay 11. evde, yani Koç Dolunayı'nı: "Meclis'i temsil eden alanda gerçekleştiğini görüyoruz."

Türkiye'de ise Dolunay 11. evde, yani Koç Dolunayı'nı: "Meclis'i temsil eden alanda gerçekleştiğini görüyoruz."

Hazır olun, çünkü bu kadar değil! Dolunay, aynı zamanda Türkiye'nin doğum haritasındaki 5. evde yer alan Merkür ile Satürn kavuşumunu tetikliyor. Terazi burcunun 24. derecelik açısında gerçekleşen bu kavuşum da astrolojik anlamda bir hayli anlamlı. Peki, Koç Dolunayı'nda Türkiye'de neler olacak? 👇

"Dolunayın Mars etkili olması ve 5. evi tetiklemesi, Türkiye'nin haritasında dikkat çeken bir duruma işaret ediyor."

"Dolunayın Mars etkili olması ve 5. evi tetiklemesi, Türkiye'nin haritasında dikkat çeken bir duruma işaret ediyor."

Son dönemlerde üklemizde yaşanan kötü olaylara işaret eden Güner, 17 Ekim civarında yeni kuralların ve yaptırımların uygulanabileceğine işaret ediyor. 

'Yasal anlamda çok hızlı değişiklikler olabilir, bu durum Meclis’ten hızla geçebilir. Özellikle çocuk suçları ve suç yaşına dair yeni kurallar gündeme gelebilir.' diyor.

"Dolunay, Ankara'ya göre çıkarılan haritada 17 Ekim günü 14:24'te gerçekleşiyor."

"Dolunay, Ankara'ya göre çıkarılan haritada 17 Ekim günü 14:24'te gerçekleşiyor."

Ekonomik anlamda yeni gelişmeler de bekleniyor! Hazır olun bir anda dijital platformlara, sosyal medyaya, Discord ve Telegram gibi platformalara karşı; hızlı kapatma kararları, yaptırımlar ve cezalar gelebilir. 

Son olarak, Ortadoğu'da yaşanan kaosa ise sürüklenmeyeceğiz diyor Güner!

17 Ekim'e Özel Ritüel 👇

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