Inter, Okan Buruk'un Doğum Gününü Türkçe Mesajla Kutladı: ''Doğum Günün Kutlu Olsun Okan Buruk!''
Inter, Okan Buruk'un Doğum Gününü Türkçe Mesajla Kutladı: ''Doğum Günün Kutlu Olsun Okan Buruk!''
Inter, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un doğum gününü resmi X hesabından yaptığı Türkçe bir paylaşımla kutladı.
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19 Ekim 1973 tarihinde doğan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün 51 yaşına girdi.
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İtalya Serie A ekiplerinden Inter, 3 sezon boyunca formasını terleten Okan Buruk'un doğum gününü unutmadı.
2001-2004 yılları arasında Inter'de top koşturan Okan Buruk, Galatasaray'dan takım arkadaşı Emre Belözoğlu ile de Inter'de buluşmuştu.
Inter'in tebrik paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı👇
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