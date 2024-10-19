Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Inter, Okan Buruk'un Doğum Gününü Türkçe Mesajla Kutladı: ''Doğum Günün Kutlu Olsun Okan Buruk!''

Inter, Okan Buruk'un Doğum Gününü Türkçe Mesajla Kutladı: ''Doğum Günün Kutlu Olsun Okan Buruk!''

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
19.10.2024 - 15:31

Inter, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un doğum gününü resmi X hesabından yaptığı Türkçe bir paylaşımla kutladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

19 Ekim 1973 tarihinde doğan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün 51 yaşına girdi.

19 Ekim 1973 tarihinde doğan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün 51 yaşına girdi.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, 3 sezon boyunca formasını terleten Okan Buruk'un doğum gününü unutmadı.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, 3 sezon boyunca formasını terleten Okan Buruk'un doğum gününü unutmadı.

2001-2004 yılları arasında Inter'de top koşturan Okan Buruk, Galatasaray'dan takım arkadaşı Emre Belözoğlu ile de Inter'de buluşmuştu.

2001-2004 yılları arasında Inter'de top koşturan Okan Buruk, Galatasaray'dan takım arkadaşı Emre Belözoğlu ile de Inter'de buluşmuştu.

Neyse, lafı daha fazla uzatmadan Inter'in resmi hesaptan yaptığı doğum günü paylaşımına gelelim👇

Inter'in tebrik paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı👇

Inter'in tebrik paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın