Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Pep Guardiola Geleceği ile İlgili Sorulara Esprili Bir Yanıt Verdi

Pep Guardiola Geleceği ile İlgili Sorulara Esprili Bir Yanıt Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
18.10.2024 - 22:00

Manchester City ve Premier Lig'in gündemi Pep Guardiola'nın geleceği... Guardiola basın toplantısında kalıp kalmayacağı yönündeki sorulara artık esprili yanıtlar veriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, kulüpteki geleceği hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, kulüpteki geleceği hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Pep Guardiola, kulüpteki geleceğini değerlendirdi.

Sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Pep Guardiola, kulüpteki geleceğini değerlendirdi.

Guardiola, "Dürüst olmak gerekirse yönetim bana yeni sözleşme konusunda baskı yapmadı. Bir gün ayrılırsam eminim ki yerime birini düşünmüşlerdir." dedi.

Guardiola, "Dürüst olmak gerekirse yönetim bana yeni sözleşme konusunda baskı yapmadı. Bir gün ayrılırsam eminim ki yerime birini düşünmüşlerdir." dedi.

Kalmak için bir şartı olduğunu söyleyen Pep, "Manchester City'de geleceğimi belirleyecek faktör hava! Artık değişmesini bekliyorum, değiştikten sonra kararımı vereceğim (gülerek)." dedi.

Kalmak için bir şartı olduğunu söyleyen Pep, "Manchester City'de geleceğimi belirleyecek faktör hava! Artık değişmesini bekliyorum, değiştikten sonra kararımı vereceğim (gülerek)." dedi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın