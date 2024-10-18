Pep Guardiola Geleceği ile İlgili Sorulara Esprili Bir Yanıt Verdi
Pep Guardiola Geleceği ile İlgili Sorulara Esprili Bir Yanıt Verdi
Manchester City ve Premier Lig'in gündemi Pep Guardiola'nın geleceği... Guardiola basın toplantısında kalıp kalmayacağı yönündeki sorulara artık esprili yanıtlar veriyor.
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Manchester City Menajeri Pep Guardiola, kulüpteki geleceği hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı.
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Sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Pep Guardiola, kulüpteki geleceğini değerlendirdi.
Guardiola, "Dürüst olmak gerekirse yönetim bana yeni sözleşme konusunda baskı yapmadı. Bir gün ayrılırsam eminim ki yerime birini düşünmüşlerdir." dedi.
Kalmak için bir şartı olduğunu söyleyen Pep, "Manchester City'de geleceğimi belirleyecek faktör hava! Artık değişmesini bekliyorum, değiştikten sonra kararımı vereceğim (gülerek)." dedi.
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