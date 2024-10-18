Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag , Fenerbahçe Maçı Öncesi Konuştu
Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag , Fenerbahçe Maçı Öncesi Konuştu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçında sahasında Premier Lig takımı Manchester United'ı ağırlayacak. Müsabaka öncesinde İngiliz ekibinin teknik direktörü Erik ten Hag, istifa söylentilerine yönelik yaptığı açıklamayla bu konudaki iddialara yanıt verdi.
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Manchester United'da istifası istenen Erik Ten Hag'tan iddialara cevap geldi. Basını eleştiren Ten Hag önemli açıklamalarda bulundu.
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Erik ten Hag, gazetecilerin yalan söylediğini vurgulayarak, "Gürültü sadece basındaki bazı gazetecilerden geliyor. Hikaye, peri masalı yazıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz" şeklinde konuştu.
"Başarılı olabilecek misiniz?" sorusuna Erik Ten Hag, "Elbette içinde bulunduğumuz durumdan memnun değiliz ancak yine de kulüp içinde her şey sessiz ve sakin" dedi.
"Plana sadık kalıyoruz" diyen Ten Hag, süreçle ilgili "Plana sadık kalıyoruz ve başarılı olacağımızdan eminiz" dedi.
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