Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Bu Kez Premier Lig'de Takım Arkadaşı Olabilir
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Bu Kez Premier Lig'de Takım Arkadaşı Olabilir
Milli takımımız ve Benfica'nın iki yıldızı Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü için Premier Lig iddiası geldi. İki oyuncu için iki takım devrede; iki dev de iki oyuncuyu birlikte almak istiyor.
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Benfica'ya Kerem'in katılmasıyla birlikte Orkun Kökçü'nün de performansı artmış iki oyuncu da bu performanslarını milli takıma taşımıştı.
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Benfica ve milli takımda arkadaş olan ikili için bu kez Premier Lig'de takım arkadaşı olacakları yönünde bir habere imza atıldı.
İddiaya göre Manchester United ve Tottenham iki milli oyuncu için Benfica ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Benfica iki oyuncuyu henüz satmaya yaklaşmazken, teklifle gelecek kulüplerin iki oyuncu için 70 milyon Euro'yu gözden çıkarmaları gerektiğini ifade etti.
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