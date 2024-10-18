Barcelona'yı Robert Lewandowski Transferinde Kıbrıs'ta Dolandırdılar
Barcelona'yı Robert Lewandowski Transferinde Kıbrıs'ta Dolandırdılar
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2022 yazında Barcelona'nın Bayern'den kadrosuna kattığı Lewandowski için Barcelona, kendisini Lewa'nın menajeri olarak tanıtan Zahavi isimli birine 1 milyon Euro ödedi.
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Kulüp, Kıbrıs'taki bir bankaya transfer bilgileri verilen e-postada avukat Michael Gerardus Hermanus Demon'un da yer aldığı şekilde 1 milyon Euro'luk para transferini gerçekleştirdi.
Kıbrıs bankası transferden şüphelenerek aynı ay açılan hesaba bloke koydu. Hesap sahibi Pini Zahavi isimli şahıs bankayı tehdit ederken, banka geri adım atmadı.
Banka hesabı kapatırken, Barça bu kez gerçek Pini Zahavi'ye ulaştı ve para isteyip istemediğini sordu. Zahavi böyle bir görüşme yapmadığını söyledi. Zahavi de Barça da ilgili kişi için şikayette bulunmadı ve bu sebeple soruşturma açılmadı.
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