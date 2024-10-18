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Mehmet Büyükekşi ve TFF Eski Yönetim Kurulu Üyeleri, Yolsuzluk İddialarıyla İlgili Açıklama Yaptı!

Mehmet Büyükekşi ve TFF Eski Yönetim Kurulu Üyeleri, Yolsuzluk İddialarıyla İlgili Açıklama Yaptı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
18.10.2024 - 17:46

Mevcut TFF yönetimi ve eski yönetim arasında sular bir türlü durulmuyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde eski yönetimle ilgili akılalmaz iddialarda bulunmuştu. TFF Eski Başkanı Mehmet Büyükekşi ve eski yönetim kurulu üyelerinden bu iddialara yanıt gecikmedi.

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, eski yönetimi, EURO 2024'teki misafir ağırlamalarına harcanan uçuk paralar ve IBAN skandalı gibi konularda suçlamıştı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, eski yönetimi, EURO 2024'teki misafir ağırlamalarına harcanan uçuk paralar ve IBAN skandalı gibi konularda suçlamıştı.

Başkan Hacıosmanoğlu, 17 Ekim Perşembe günü yaptığı açıklamada tüm masrafların eski yönetimden talep edileceğini duyurmuştu. Detayları şu içeriğimizde bulabilirsiniz👇

Ajansspor'un aktardığı haberde ise Mehmet Büyükekşi olaylarla ilgili yanlış bilgilendirme olduğunu söylemiş ve önümüzdeki günlerde açıklama yapılacağını belirtmişti.

O açıklama gecikmedi. Eski TFF yönetimi, Hacıosmanoğlu'nun iddialarına yanıt vererek yanlış ve asılsız iddialar üzerinden hakaret eden gerek tüzel gerekse özel kişilerle ilgili hukuki süreçlerin başlatılacağını duyurdu.

O açıklama gecikmedi. Eski TFF yönetimi, Hacıosmanoğlu'nun iddialarına yanıt vererek yanlış ve asılsız iddialar üzerinden hakaret eden gerek tüzel gerekse özel kişilerle ilgili hukuki süreçlerin başlatılacağını duyurdu.

TFF Eski Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin yaptığı açıklamanın tamamı şurada👇

TFF Eski Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin yaptığı açıklamanın tamamı şurada👇

'TFF Başkanının medya aracılığıyla yönetim dönemimizi hedef alan asılsız iddiaları nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunlu hale gelmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu mali tabloları finansal okur yazarlık uzmanlığı olan kişiler tarafından incelendiğinde gelir ve gider tablolarının usulüne uygun olarak düzenlendiği görülecektir. Yine de kamuoyuna gerçekleri sunmak adına aşağıdaki açıklamayı sunuyoruz.

Söz konusu asılsız iddialar, iki ana başlıkta sunulmuştur:

- Avrupa Şampiyonası sürecindeki TFF harcamaları

- TFF'nin borçlu gösterilmesi.

1- A Milli Takımımız, tarihinde ilk defa grup elemelerinden lider çıkarak katıldığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, 16 yıl sonra çeyrek finale kadar yükselmiş; hazırlık sürecindeki ve turnuvadaki bütçesi, titizlikle planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

Anılan bütçe, Haziran ayı başında İtalya ve Polonya ile deplasmanda yapılan maçları ve 11 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'daki kamp ve turnuva süresince, milli takım kafilemizin ulaşım, konaklama, sağlık ve Devletimizin görevlendirmiş olduğu, A Milli Futbol Takımımızın güvenliğinden sorumlu emniyet ve güvenlik personeli maliyetlerini içermektedir.

Kamp tesisleri UEFA tarafından belirlenmiştir. Kamp maliyeti de yine UEFA tarafından, ülke federasyonlarından tahsil edilmiştir. Toplam maliyetin kalan gideri, sözleşmelerinden doğan hakları kapsamında sponsor temsilcileri, kulüp başkanları, spor camiası temsilcileri, görevli federasyon profesyonellerinin, ulaşım ve konaklama giderlerini kapsamaktadır.

2- Sorumlu kişilerin, kamuoyunu haksız ithamlar ile yanıltmaması için bilinmesi gereken ilk gerçek şudur: TFF, statüsü gereği borçlanamaz. Yasal olarak borçlanması mümkün değildir. Gelir üretir ve giderlerini karşılar. Mali genel kurullar, buna göre ibra edilir ve yönetimimiz ibra edilmiştir.

Dönemimizde; naklen yayın gelirleri yaklaşık iki kat; sponsor sayısı ve sponsor geliri 4 kat artırılmıştır. TFF kaynakları, tamamen sportif amaçlarla TFF statüsüne uygun olarak ve hukuk müşavirliğinin hukuka uygun görüşü alınarak etkin ve verimli bir şekilde kullanılmıştır.

Yukarıda arz ve izah edilen nedenler muvacehesinde; gerçeği çarpıtma amaçlı asılsız iddialar ve iftira süreci ile ilgili olarak her türlü hukuki yollara başvurulacaktır. Eksik, yanlış ve asılsız iddialar üzerinden hakaret eden gerek tüzel gerekse özel kişiler de aynı şekilde hukuki süreçlerin muhatabı olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.'

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