Yabancı Sınırıyla İlgili Gelecek Sezondan İtibaren Değişiklik Yapılacağı İddiası Gündem Oldu!

Türk futbolunda yabancı sınırı tartışmaları uzun yıllardır devam ediyor. Bu konuda zaman zaman değişiklikler yapılsa da ne TFF ne de kulüpler tam olarak istediği verimi alabildi. Ajansspor kaynaklı X hesaplarının yabancı sınırında gelecek sezondan itibaren değişiklik yapılacağı iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...