Yabancı Sınırıyla İlgili Gelecek Sezondan İtibaren Değişiklik Yapılacağı İddiası Gündem Oldu!
Yabancı Sınırıyla İlgili Gelecek Sezondan İtibaren Değişiklik Yapılacağı İddiası Gündem Oldu!
Türk futbolunda yabancı sınırı tartışmaları uzun yıllardır devam ediyor. Bu konuda zaman zaman değişiklikler yapılsa da ne TFF ne de kulüpler tam olarak istediği verimi alabildi. Ajansspor kaynaklı X hesaplarının yabancı sınırında gelecek sezondan itibaren değişiklik yapılacağı iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
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TFF, 2024'ün başında yabancı sınırını 14'ten 12'ye çekmiş ve sonraki sezonlarda bu sayının 11'e çekileceğini açıklamıştı.
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Temmuz ayında TFF Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu ise ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdikten sonra yabancı futbolcu sayısını 12'den 14'e çıkarmıştı.
Ajansspor'un aktardığı bilgiye göre yabancı sınırıyla ilgili son iddia kafaları oldukça karıştırdı. Bu iddiaya göre gelecek sezondan itibaren Trendyol Süper Lig'de yabancı sınırı kalkacak ama bazı kriterler olacak.
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