TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Açıkladı: ''Tüm Masraflar Eski TFF Yöneticilerinden İstenecek!''
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Açıkladı: ''Tüm Masraflar Eski TFF Yöneticilerinden İstenecek!''
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Candaş Tolga Işık'ı arayarak Kırklareli'ndeki berberin IBAN hesabına giden parayla ilgili detayları anlattı. Hacıosmanoğlu'nun aktardıklarını Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısaca yaşanan skandalı bir hatırlayalım. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Candaş Tolga Işık'ın ''Az Önce Konuştum'' adlı programına katılmış ve skandal olayı şu sözlerle anlatmıştı👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski TFF yönetimindeki Volkan Can ise Candaş Tolga Işık'a ulaşıp berber IBAN'ını o an yanındaki kişi olduğu için sehven verdiğini ve daha sonra bu paraları TFF'ye gönderdiğini hatta dekontları verebileceğini söyledi.
O dekontların bu olayla bir ilgisi olmadığını söyleyen ve Euro 2024'teki 4,5 milyon euroluk ağırlama masrafıyla ilgili konuşan Hacıosmanoğlu, dava açıp eski tüm TFF yöneticilerinden bu parayı geri isteyeceklerini söyledi.
Candaş Tolga Işık'ın yaptığı bu paylaşıma çok sayıda yorum geldi👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın