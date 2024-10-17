TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Açıkladı: ''Tüm Masraflar Eski TFF Yöneticilerinden İstenecek!''

'Cengiz Gökay diye bir arkadaşımız var. Ankaragücü'nü temsilen Avrupa Şampiyonası'na katıldı. Bu arkadaşımız 'Ben masrafları kendim karşılayacağım' dedi. 'Bir yönetici arkadaşa yönlendirdiler beni' dedi.

Bilet olayları ortaya çıkınca ilgili arkadaşlara söylemiş hangi hesaba göndermiş diye. Bakmışlar böyle bir IBAN numarası yok. IBAN üzerinden gidince Kırklareli'nde bir berbere ait IBAN numarası çıkmış. 400 bin TL'lik bilet almıştı. Kim olduğunu araştırdılar, detayları var.'