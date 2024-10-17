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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Açıkladı: ''Tüm Masraflar Eski TFF Yöneticilerinden İstenecek!''

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Açıkladı: ''Tüm Masraflar Eski TFF Yöneticilerinden İstenecek!''

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
17.10.2024 - 19:18

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Candaş Tolga Işık'ı arayarak Kırklareli'ndeki berberin IBAN hesabına giden parayla ilgili detayları anlattı. Hacıosmanoğlu'nun aktardıklarını Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kısaca yaşanan skandalı bir hatırlayalım. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Candaş Tolga Işık'ın ''Az Önce Konuştum'' adlı programına katılmış ve skandal olayı şu sözlerle anlatmıştı👇

Kısaca yaşanan skandalı bir hatırlayalım. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Candaş Tolga Işık'ın ''Az Önce Konuştum'' adlı programına katılmış ve skandal olayı şu sözlerle anlatmıştı👇

'Cengiz Gökay diye bir arkadaşımız var. Ankaragücü'nü temsilen Avrupa Şampiyonası'na katıldı. Bu arkadaşımız 'Ben masrafları kendim karşılayacağım' dedi. 'Bir yönetici arkadaşa yönlendirdiler beni' dedi.

Bilet olayları ortaya çıkınca ilgili arkadaşlara söylemiş hangi hesaba göndermiş diye. Bakmışlar böyle bir IBAN numarası yok. IBAN üzerinden gidince Kırklareli'nde bir berbere ait IBAN numarası çıkmış. 400 bin TL'lik bilet almıştı. Kim olduğunu araştırdılar, detayları var.'

Eski TFF yönetimindeki Volkan Can ise Candaş Tolga Işık'a ulaşıp berber IBAN'ını o an yanındaki kişi olduğu için sehven verdiğini ve daha sonra bu paraları TFF'ye gönderdiğini hatta dekontları verebileceğini söyledi.

Eski TFF yönetimindeki Volkan Can ise Candaş Tolga Işık'a ulaşıp berber IBAN'ını o an yanındaki kişi olduğu için sehven verdiğini ve daha sonra bu paraları TFF'ye gönderdiğini hatta dekontları verebileceğini söyledi.

O dekontların bu olayla bir ilgisi olmadığını söyleyen ve Euro 2024'teki 4,5 milyon euroluk ağırlama masrafıyla ilgili konuşan Hacıosmanoğlu, dava açıp eski tüm TFF yöneticilerinden bu parayı geri isteyeceklerini söyledi.

O dekontların bu olayla bir ilgisi olmadığını söyleyen ve Euro 2024'teki 4,5 milyon euroluk ağırlama masrafıyla ilgili konuşan Hacıosmanoğlu, dava açıp eski tüm TFF yöneticilerinden bu parayı geri isteyeceklerini söyledi.

Candaş Tolga Işık, Hacıosmanoğlu'nun kendisini arayarak olayla ilgili detayları şu şekilde aktardığını belirten bir tweet attı👇

Candaş Tolga Işık'ın yaptığı bu paylaşıma çok sayıda yorum geldi👇

Candaş Tolga Işık'ın yaptığı bu paylaşıma çok sayıda yorum geldi👇
twitter.com
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