Tecavüz Suçlamasıyla Gündem Olan Mbappe'nin İsveç'te Katıldığı Partiden Çarpıcı Detaylar!
Tecavüz Suçlamasıyla Gündem Olan Mbappe'nin İsveç'te Katıldığı Partiden Çarpıcı Detaylar!
Kylian Mbappe hakkındaki tecavüz suçlamaları sürerken, Fransız yıldızın milli arada Stockholm'de yaptığı kısa süreli tatille ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Model ve aynı zamanda Influencer olan Julia Franzén, Mbappe'nin katıldığı partiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda yer almamıştı. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, izin günlerini ise İsveç'in başkenti Stockholm'de değerlendirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stockholm'de kaldığı bu sürede adı tecavüz skandalına karışan Mbappe suçlamaları reddederken, bu iddialarla ilgili her geçen gün yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
Basının aktardığı bilgilere göre, Mbappe ve arkadaşları V adlı gece kulübünde özel bir oda kiralamış. Partiye 30 kişi davet edilirken, davetlilerin çoğunun kadın olduğu belirtiliyor.
İddialar gündeme bomba gibi düşerken, Mbappe'nin daha önceden katıldığı birkaç partide bulunmuş Julia Franzén bu partilerle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
35 yaşındaki Julia Franzén'in aktardığına göre, bu partilerde telefonunuzu bir kutuya koymanız gerekiyor. İsveç basınına konuşan Franzén, bu tür partilerin davetli listelerinde yalnızca ''iyi görünümlü ve hoş bir kişiliğe sahip'' kişilerin yer aldığını söylüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayrıca Franzén, bu partilerden basına hiç görüntü sızmamasını ise şu sözlerle açıklıyor👇
Olayla ilgili soruşturmalar hala devam ederken, hem Mbappe'nin hem de mağdur kadının kaldığı otelin güvenlik kameralarının inceleneceği söyleniyor. Gelecek süreçte neler yaşanacağı ise tüm dünyada merak konusu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın