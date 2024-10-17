Tecavüz Suçlamasıyla Gündem Olan Mbappe'nin İsveç'te Katıldığı Partiden Çarpıcı Detaylar!

''2018'de Dünya Kupası için yola çıkan Fransa Milli Takımı'nın tamamıyla tanıştığım parti de dahil olmak üzere pek çok benzer geceye katıldım. Partiden hiçbir görüntü yok çünkü hiçbir davetli fotoğraf ve video çekemedi.

Yaklaşık 30 kişi vardı. Katılımcıların çoğu, etkinlik organizatörleri tarafından davet edilen genç kadınlardı. Telefonlarımızı bir kutuya koymak zorunda kaldık, bu sık sık oluyor ve Cristiano Ronaldo ile bir partideyken de böyle olmuştu. Bu yüzden, bu tür partilerden basına hiç fotoğraf düşmüyor.''