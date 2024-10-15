Fransız Futbolcu Kylian Mbappe İsveç'te Tecavüzle Suçlanıyor
Fransız Futbolcu Kylian Mbappe İsveç'te Tecavüzle Suçlanıyor
Fransız futbolcu Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosuna dahil edilmemişti. Milli arada verilen izin günlerini İsveç'in başkenti Stockholm'de geçiren Mbappe, tecavüz skandalıyla da gündeme geldi.
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Real Madrid'de oynayan Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle Fransa Milli Takımı'nın kadrosuna seçilmemişti. Yıldız futbolcu, izin günlerini İsveç'in başkenti Stockholm'de değerlendirdi.
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Mbappe'nin Stockholm'deki bir mekanda tecavüz skandalına karıştığı öne sürüldü. İsveç'ten Aftonbladet'in haberine göre, polis raporu da Mbappe'nin bu olayla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.
İsveç'te iki ayrı gazete iddiaları gündeme getirirken biri en alt mertebeden "makul şüpheli" diye isimlendirdi Fransız oyuncuyu diğeri ise şüpheli sıfatıyla haberlerine taşıdı.
Fransız oyuncu ve menajeri bu haberi yalanlarken AFP'ye yapılan açıklamada "Bu iddialar tamamen yanlış ve sorumsuzca. Bunların, bu denli büyük iddiaların bu şekilde yayılması kabul edilemez." denildi. Mbappe ise yarın PSG ile görülecek davası öncesinde "karalama" kampanyası olarak değerlendirdi.
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