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Kenan Yıldız'ın İzlanda Maçı Performansını İtalyanlar Övgüye Boğdu

Kenan Yıldız'ın İzlanda Maçı Performansını İtalyanlar Övgüye Boğdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
15.10.2024 - 14:20

A Milli Takımımız, İzlanda'yı 4-2 ile geçerken sahanın yıldız isimlerinden biri şüphesiz Kenan Yıldız'dı. Genç oyuncu zorlu saha şartlarını hiçe sayarak attığı çalımlar ve yarattığı pozisyonlarla izleyenlerden tam not aldı. İtalya basını da Kenan'a geniş yer verdi.

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İzlanda karşısındaki performansıyla dikkatleri tekrar üzerine çeken Kenan Yıldız'a İtalya'daki spor basını da tam not verdi. İtalyanlar, Kenan'ın performansına önemli yer ayırdı.

İzlanda karşısındaki performansıyla dikkatleri tekrar üzerine çeken Kenan Yıldız'a İtalya'daki spor basını da tam not verdi. İtalyanlar, Kenan'ın performansına önemli yer ayırdı.

Bianconera News'un "Yıldız Türkiye ile yeniden parlıyor: Milletler Ligi'nde üst üste ikinci asist" şeklinde paylaştığı haberde Montella'nın vazgeçilmezlerinden olduğunu yazdı.

Bianconera News'un "Yıldız Türkiye ile yeniden parlıyor: Milletler Ligi'nde üst üste ikinci asist" şeklinde paylaştığı haberde Montella'nın vazgeçilmezlerinden olduğunu yazdı.

Juventus News 24'te yer alan "Yıldız'dan muhteşem performans" başlıklı haberde, "Kenan Yıldız, Juventus'ta yaptığı asistler ve gösterdiği etkileyici oyunla maçın başrol oyuncularından biri oldu" ifadelerine yer verildi.

Juventus News 24'te yer alan "Yıldız'dan muhteşem performans" başlıklı haberde, "Kenan Yıldız, Juventus'ta yaptığı asistler ve gösterdiği etkileyici oyunla maçın başrol oyuncularından biri oldu" ifadelerine yer verildi.

İtalyan basını Kenan'ın performansıyla kulüp takımında da Motta'nın dikkatini çekmiş olacağını ve önümüzdeki süreçlerde daha büyük sorumluluklar alacağını yazdı.

İtalyan basını Kenan'ın performansıyla kulüp takımında da Motta'nın dikkatini çekmiş olacağını ve önümüzdeki süreçlerde daha büyük sorumluluklar alacağını yazdı.
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