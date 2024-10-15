Kenan Yıldız'ın İzlanda Maçı Performansını İtalyanlar Övgüye Boğdu

A Milli Takımımız, İzlanda'yı 4-2 ile geçerken sahanın yıldız isimlerinden biri şüphesiz Kenan Yıldız'dı. Genç oyuncu zorlu saha şartlarını hiçe sayarak attığı çalımlar ve yarattığı pozisyonlarla izleyenlerden tam not aldı. İtalya basını da Kenan'a geniş yer verdi.