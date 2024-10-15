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Beşiktaş'tan Sonra Azerbaycan'a Giden Fernando Santos Galibiyeti Unuttu

Beşiktaş'tan Sonra Azerbaycan'a Giden Fernando Santos Galibiyeti Unuttu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
15.10.2024 - 13:20

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Azerbaycan, Slovakya'ya 3-1'lik skorla yenildi. Fernando Santos'un teknik direktörlüğündeki Azerbaycan, bu maçla birlikte çıktığı 4 karşılaşmanın hepsini kaybetmiş oldu.

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Son olarak Beşiktaş'ta görev alan, sezon ortasında gelen ancak sezonu tamamlayamayan Fernando Santos, şu sıralarda Azerbaycan'da teknik direktörlük yapıyor.

Son olarak Beşiktaş'ta görev alan, sezon ortasında gelen ancak sezonu tamamlayamayan Fernando Santos, şu sıralarda Azerbaycan'da teknik direktörlük yapıyor.

Azerbaycan, Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta yer alırken dün gece Slovakya'ya evinde 3-1 mağlup oldu.

Azerbaycan, Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta yer alırken dün gece Slovakya'ya evinde 3-1 mağlup oldu.

Bu mağlubiyetin ardından oklar Fernando Santos'u göstermeye başladı. Santos, Azerbaycan'la çıktığı dört maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Bu mağlubiyetin ardından oklar Fernando Santos'u göstermeye başladı. Santos, Azerbaycan'la çıktığı dört maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Santos yönetimindeki Azerbaycan, İsveç, Slovakya ve Estonya'nın yer aldığı grupta 11 gol yedi 3 gol attı ve henüz puanla tanışamadı.

Santos yönetimindeki Azerbaycan, İsveç, Slovakya ve Estonya'nın yer aldığı grupta 11 gol yedi 3 gol attı ve henüz puanla tanışamadı.

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