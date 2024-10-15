Arda Güler'in Buz Pistindeki Performansı Yine İspanyolları Büyüledi
Arda Güler'in Buz Pistindeki Performansı Yine İspanyolları Büyüledi
Arda Güler, İzlanda maçının ardından yine İspanya basınının sayfalarını süsledi. İspanyol basını 'Kahraman' diye yazarken Arda Güler'in milli takımın galibiyetindeki rolüne değinildi.
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Arda Güler milli takımın İzlanda'yı 4-2 yendiği maçta bir gole imza atarken futbolu da İspanyolları mutlu etmiş görünüyor.
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Real Madridli yıldız için İspanyollar "Kahraman" unvanını uygun görerek övgüler dizmeyi sürdürdü. AS, "Kahraman Arda Güler" başlığıyla maçı haberleştirdi.
Relevo, "Türkiye'nin kahramanı olmaya devam ediyor" derken, Marca, "Buzda dans ederek Türkiye'ye zaferi kazandırdı" diye yazdı.
Estadio Deportivo'nun "Arda Güler parlıyor" başlığına ek olarak Real Madrid resmi sayfası da "Arda Güler, Türkiye'nin İzlanda'daki Laugardalsvöllur Stadı'nda attığı golle maçta kilit rol oynadı" paylaşımı yaptı.
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