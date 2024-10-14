Ceyhun Kazancı Müjdeyi Verdi, Porto'nu Türk Asıllı Yıldızı Deniz Gül Milli Formayı Giyecek
Ceyhun Kazancı Müjdeyi Verdi, Porto'nu Türk Asıllı Yıldızı Deniz Gül Milli Formayı Giyecek
A Milli Takıma yeni oyuncular kazandırmak için gurbetçi futbolcularla ilgili detaylı çalışmalar yaptıklarını belirten Ceyhun Kazancı, milli takıma katılacak yeni ismin de müjdesini verdi.
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Türkiye'yi seçen gurbetçi futbolcuların yanı sıra seçmeyerek elden kaçan birçok yıldız oyuncu da "ah vah" dedirtiyor. Ceyhun Kazancı da yeni dönemde bunların yaşanmaması için çabaladıklarını iddia etti.
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Ceyhun Kazancı, "Bizim kanımızdan olan insanlar neden başka ülkelerin formasını giysin?" diyerek yaptıkları çalışmaları anlattı ve bir de müjde verdi.
Porto'da forma giyen ve İsveç U21 Milli Takımı ile maçlara çıkan forvet oyuncusu Deniz Gül'le ilgili bir soruya "Onun da gönlü var" diyen Kazancı süreci anlattı.
Kazancı, "Kendi isteği de önemli, umarım her şey son dakikada değişmez. Elbette belli olmaz; bazı hazırlıklarımız ve evrak işlemlerimiz var. Sonrasında umuyoruz ki kendisi en kısa sürede milli formayı giyecek" dedi.
Ceyhun Kazancı ile uzun süredir ilgilendiklerini söyleyen Kazancı, "Değerli ve gelecek vaat eden bir futbolcu. Oynadığı 9 numara pozisyonu da bizim takımımızda tartışmalı bir alan, bu açıdan önemli bir isim. Deniz, teknik ekibimizin de dikkatle incelediği ve beğendiği bir oyuncu" dedi.
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