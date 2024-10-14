Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Nobre'den Immobile'ye Destek Geldi: "Böyle Devamke"

Beşiktaş'ta attığı gollerle sevilen isimler arasına adını yazdıran Mert Nobre, katıldığı bir programda Ciro Immobile'nin performansını övdü. 'Muhteşem' diyerek Immobile'nin performansını yorumlayan Nobre, 'bir kat daha iyi olabilir' dedi.