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Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Nobre'den Immobile'ye Destek Geldi: "Böyle Devamke"

Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Nobre'den Immobile'ye Destek Geldi: "Böyle Devamke"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
14.10.2024 - 12:46

Beşiktaş'ta attığı gollerle sevilen isimler arasına adını yazdıran Mert Nobre, katıldığı bir programda Ciro Immobile'nin performansını övdü. 'Muhteşem' diyerek Immobile'nin performansını yorumlayan Nobre, 'bir kat daha iyi olabilir' dedi.

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Ülkemize Fenerbahçe ile gelmiş daha sonra Beşiktaş ve birçok Anadolu kulübünde forma giymiş Mert Nobre, Türkiye'den kopamadı.

Ülkemize Fenerbahçe ile gelmiş daha sonra Beşiktaş ve birçok Anadolu kulübünde forma giymiş Mert Nobre, Türkiye'den kopamadı.

Zaman zaman yorumculuk da yapan Mert Nobre, son olarak uzaktan bağlandığı bir programda Immobile'nin performansına dair konuştu.

Zaman zaman yorumculuk da yapan Mert Nobre, son olarak uzaktan bağlandığı bir programda Immobile'nin performansına dair konuştu.

Nobre, Immobile için "Tam bir forvet" derken "18 içinde inanılmaz tehlikeli bir isim" dedi. Nobre, Immobile için gol hedefi de açıkladı.

Nobre, Immobile için "Tam bir forvet" derken "18 içinde inanılmaz tehlikeli bir isim" dedi. Nobre, Immobile için gol hedefi de açıkladı.

"Bir kat daha iyi olabilir ama şu an da müthiş oynuyor. Bu yolda devamke" diyen Nobre, "En az 15-18 gol atar bu ligde" açıklaması yaptı..

"Bir kat daha iyi olabilir ama şu an da müthiş oynuyor. Bu yolda devamke" diyen Nobre, "En az 15-18 gol atar bu ligde" açıklaması yaptı..

Mert Nobre'nin açıklamaları:

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