Galatasaraylı Eski Futbolcu Ümit Karan'ın X Hesabı Canlı Yayında Askıya Alındı
Galatasaraylı Eski Futbolcu Ümit Karan'ın X Hesabı Canlı Yayında Askıya Alındı
TV100'de yayınlanan Futbolun 100'ü programında yorumculardan Ümit Karan'ın hesabı canlı yayında askıya alındı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Karan, 'fan' hesabından şüphelendiğini gülerek anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her hafta yorumları ve samimi sohbetleriyle gündeme gelen Ümit Karan, Tümer Metin ve Volkan Demirel üçlüsü yine ilginç bir olaya imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sunucu Ersin Düzen'in "Senin hesaba ne oldu?" diyerek sorduğu soru ilginç anlara sahne oldu. Ümit Karan "Hesabımı mı kapatmışlar?" derken sonrasında yaşananlar herkesi güldürdü.
Ümit Karan, "Fan hesabımın takipçisi benden fazla şikayet etmiştik, o benden güçlü çıktı herhalde o mu engelledi anlamadım ki" dedi.
Stüdyoyu kahkahaya boğan anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın