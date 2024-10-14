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Galatasaraylı Eski Futbolcu Ümit Karan'ın X Hesabı Canlı Yayında Askıya Alındı

Galatasaraylı Eski Futbolcu Ümit Karan'ın X Hesabı Canlı Yayında Askıya Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
14.10.2024 - 11:42

TV100'de yayınlanan Futbolun 100'ü programında yorumculardan Ümit Karan'ın hesabı canlı yayında askıya alındı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Karan, 'fan' hesabından şüphelendiğini gülerek anlattı.

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Her hafta yorumları ve samimi sohbetleriyle gündeme gelen Ümit Karan, Tümer Metin ve Volkan Demirel üçlüsü yine ilginç bir olaya imza attı.

Her hafta yorumları ve samimi sohbetleriyle gündeme gelen Ümit Karan, Tümer Metin ve Volkan Demirel üçlüsü yine ilginç bir olaya imza attı.

Sunucu Ersin Düzen'in "Senin hesaba ne oldu?" diyerek sorduğu soru ilginç anlara sahne oldu. Ümit Karan "Hesabımı mı kapatmışlar?" derken sonrasında yaşananlar herkesi güldürdü.

Sunucu Ersin Düzen'in "Senin hesaba ne oldu?" diyerek sorduğu soru ilginç anlara sahne oldu. Ümit Karan "Hesabımı mı kapatmışlar?" derken sonrasında yaşananlar herkesi güldürdü.

Ümit Karan, "Fan hesabımın takipçisi benden fazla şikayet etmiştik, o benden güçlü çıktı herhalde o mu engelledi anlamadım ki" dedi.

Ümit Karan, "Fan hesabımın takipçisi benden fazla şikayet etmiştik, o benden güçlü çıktı herhalde o mu engelledi anlamadım ki" dedi.

Stüdyoyu kahkahaya boğan anlar:

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