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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Açıklamaları Fenerbahçelileri Kızdıracak

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Açıklamaları Fenerbahçelileri Kızdıracak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
14.10.2024 - 10:48

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi evinde konuk edecek olan Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, maç öncesinde Beyaz TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

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Ligde zirveye yakın olan konumlarını hatırlatan Yıldırım, "Samsunspor'un da buraya şansa gelmediğini, planlı, başarılı bir çalışmanın sonucu geldiğini göstermek istiyoruz" dedi.

Ligde zirveye yakın olan konumlarını hatırlatan Yıldırım, "Samsunspor'un da buraya şansa gelmediğini, planlı, başarılı bir çalışmanın sonucu geldiğini göstermek istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe maçı öncesinde Samsunspor'un 22 Aralık 1985'te Fenerbahçe'yi konuk ettiği ve 4-0 galip ayrıldığı mücadeleyi hatırlatan Yüksel Yıldırım, Fenerbahçelileri kızdıracak bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe maçı öncesinde Samsunspor'un 22 Aralık 1985'te Fenerbahçe'yi konuk ettiği ve 4-0 galip ayrıldığı mücadeleyi hatırlatan Yüksel Yıldırım, Fenerbahçelileri kızdıracak bir açıklama yaptı.

Yüksel Yıldırım, "Bizim tarihte Fenerbahçe'yi dörtlediğimiz maçlar olmuştu. Minibüsçüler, "Arkayı Fenerleyelim" diye espriler yapıyordu" açıklaması yaptı.

Yüksel Yıldırım, "Bizim tarihte Fenerbahçe'yi dörtlediğimiz maçlar olmuştu. Minibüsçüler, "Arkayı Fenerleyelim" diye espriler yapıyordu" açıklaması yaptı.

Samsunspor, Fenerbahçe'yi 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da ağırlayacak.

Samsunspor, Fenerbahçe'yi 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da ağırlayacak.

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