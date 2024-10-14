Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Açıklamaları Fenerbahçelileri Kızdıracak
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Açıklamaları Fenerbahçelileri Kızdıracak
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi evinde konuk edecek olan Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, maç öncesinde Beyaz TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ligde zirveye yakın olan konumlarını hatırlatan Yıldırım, "Samsunspor'un da buraya şansa gelmediğini, planlı, başarılı bir çalışmanın sonucu geldiğini göstermek istiyoruz" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe maçı öncesinde Samsunspor'un 22 Aralık 1985'te Fenerbahçe'yi konuk ettiği ve 4-0 galip ayrıldığı mücadeleyi hatırlatan Yüksel Yıldırım, Fenerbahçelileri kızdıracak bir açıklama yaptı.
Yüksel Yıldırım, "Bizim tarihte Fenerbahçe'yi dörtlediğimiz maçlar olmuştu. Minibüsçüler, "Arkayı Fenerleyelim" diye espriler yapıyordu" açıklaması yaptı.
Samsunspor, Fenerbahçe'yi 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da ağırlayacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın