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Zehra Güneş, Takım Arkadaşı Melissa Vargas İçin Dövmeli Doğum Günü Partisi Hazırladı

Zehra Güneş, Takım Arkadaşı Melissa Vargas İçin Dövmeli Doğum Günü Partisi Hazırladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
14.10.2024 - 00:46

Zehra Güneş, yakın arkadaşı Melissa Vargas için bir doğum günü partisi düzenledi. Eğlenceli anların yaşandığı organizasyonda katılanlara, Melissa Vargas dövmesi yapıldı.

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A Milli Takım ve Fenerbahçe Medicana'nın yıldızı Melissa Vargas için sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi. VakıfBank'ta forma giyen yakın arkadaşı Zehra Güneş, Vargas için birkaç gün öncesinden özel bir organizasyon hazırladı.

A Milli Takım ve Fenerbahçe Medicana'nın yıldızı Melissa Vargas için sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi. VakıfBank'ta forma giyen yakın arkadaşı Zehra Güneş, Vargas için birkaç gün öncesinden özel bir organizasyon hazırladı.

Küba asıllı yıldız voleybolcu Melissa Vargas'a özel olarak düzenlenen partide, Küba esintileri ön plandaydı. Vargas'ın annesi de bu anlamlı organizasyona katıldı.

Küba asıllı yıldız voleybolcu Melissa Vargas'a özel olarak düzenlenen partide, Küba esintileri ön plandaydı. Vargas'ın annesi de bu anlamlı organizasyona katıldı.

Partiye katılanlara özel olarak geçici Vargas dövmesi yapıldı. Zehra Güneş de bu dövmelerden birini omzuna, diğerini ise bileğine yaptırdı. Partide Aslı Kalaç, Gizem Örge, Ayça Aykaç ve Buket Gülübay ile partiyi organize eden Zehra Güneş çılgınlar gibi eğlendi.

Partiye katılanlara özel olarak geçici Vargas dövmesi yapıldı. Zehra Güneş de bu dövmelerden birini omzuna, diğerini ise bileğine yaptırdı. Partide Aslı Kalaç, Gizem Örge, Ayça Aykaç ve Buket Gülübay ile partiyi organize eden Zehra Güneş çılgınlar gibi eğlendi.

Melissa Vargas'ın parti alanına girdiği anlar ise sosyal medyada epey konuşuldu:

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