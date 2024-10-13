Yunus Akgün, Galatasaray'ın Sözleşme Teklifini Reddetti
Yunus Akgün, Galatasaray'ın Sözleşme Teklifini Reddetti
Galatasaray'da artan performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün için Galatasaray yeni sözleşme hazırladı. Ancak genç oyuncu Galatasaray'ın teklifini beğenmedi.
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Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığının ardından performansıyla ön plana çıkan Yunus Akgün için Galatasaray da kolları sıvadı.
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Şu an yıllık 17 milyon lira kazanan Yunus Akgün'e Galatasaray 40 milyon liralık yeni bir teklif yaptı. Ancak Galatasaray beklemediği bir yanıt aldı.
Yunus Akgün'ün menajeriNİN 40 milyon liralık teklife karşı sarı-kırmızılı kulüpten 65 milyon lira yıllık ücret talep ettiği iddia edildi.
Şu ana kadar sarı-kırmızılı formayı 7'si ilk 11 olmak üzere 11 maçta giyen Yunus, bu karşılaşmalarda 4 kez ağları havalandırmayı başardı.
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