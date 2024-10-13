Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Yunus Akgün, Galatasaray'ın Sözleşme Teklifini Reddetti

Yunus Akgün, Galatasaray'ın Sözleşme Teklifini Reddetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
13.10.2024 - 21:38

Galatasaray'da artan performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün için Galatasaray yeni sözleşme hazırladı. Ancak genç oyuncu Galatasaray'ın teklifini beğenmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığının ardından performansıyla ön plana çıkan Yunus Akgün için Galatasaray da kolları sıvadı.

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığının ardından performansıyla ön plana çıkan Yunus Akgün için Galatasaray da kolları sıvadı.

Şu an yıllık 17 milyon lira kazanan Yunus Akgün'e Galatasaray 40 milyon liralık yeni bir teklif yaptı. Ancak Galatasaray beklemediği bir yanıt aldı.

Şu an yıllık 17 milyon lira kazanan Yunus Akgün'e Galatasaray 40 milyon liralık yeni bir teklif yaptı. Ancak Galatasaray beklemediği bir yanıt aldı.

Yunus Akgün'ün menajeriNİN 40 milyon liralık teklife karşı sarı-kırmızılı kulüpten 65 milyon lira yıllık ücret talep ettiği iddia edildi.

Yunus Akgün'ün menajeriNİN 40 milyon liralık teklife karşı sarı-kırmızılı kulüpten 65 milyon lira yıllık ücret talep ettiği iddia edildi.

Şu ana kadar sarı-kırmızılı formayı 7'si ilk 11 olmak üzere 11 maçta giyen Yunus, bu karşılaşmalarda 4 kez ağları havalandırmayı başardı.

Şu ana kadar sarı-kırmızılı formayı 7'si ilk 11 olmak üzere 11 maçta giyen Yunus, bu karşılaşmalarda 4 kez ağları havalandırmayı başardı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın