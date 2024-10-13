Yiğit Epözdemir 90. Dakikada Kırmızı Kart Gördü, Sebebi Herkesi Şaşırttı: Kendi Hocasını Yumrukladı
Yiğit Epözdemir 90. Dakikada Kırmızı Kart Gördü, Sebebi Herkesi Şaşırttı: Kendi Hocasını Yumrukladı
3. Lig'de oynanan Amasyaspor - Balıkesirspor maçında benzerine az rastlanır bir olay meydana geldi. Maçın son bölümünde Balıkesirspor oyuncusu Yiğit Epözdemir, kendi hocası Levent Eriş'e yumruk attığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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3.Lig'de Amasyaspor evinde Balıkesirspor'u ağırladı. 31.dakikada öne geçen misafir ekip 84 ve 88.dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu.
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Amasyaspor'un son dakikalarda gelen golünün ardından saha adeta karıştı. İki takımın oyuncuları arasında olması beklenen tartışmanın tarafları ise aynı takımdandı.
Maçın 90.dakikasında kenardan uyarılar yapan Balıkesirspor teknik direktörü Levent Eriş'e futbolcusu Yiğit Epözdemir yumrukla saldırdı. Hakem olay yerine gelerek genç oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
O anlar Amasya'daki bir yerel kanalda böyle aktarıldı:
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