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Güntekin Onay Misafir Çocuğuna Oyunda Hayat Dersi Verdiği Anısıyla Güldürdü

Güntekin Onay Misafir Çocuğuna Oyunda Hayat Dersi Verdiği Anısıyla Güldürdü

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 16:32

Sunucu ve spor yazarı Güntekin Onay misafir çocuğuyla FIFA oynarken miniğe bir de hayat dersi verdiği anısıyla güldürdü.

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Özellikle oyuncular iyi bilir. Evde çocuklu bir misafir varsa minikle oyun oynamak fahri bir görevdir.

Özellikle oyuncular iyi bilir. Evde çocuklu bir misafir varsa minikle oyun oynamak fahri bir görevdir.

Tabi öyle her oyun da olmaz, ayrıca minik misafirin ağlama veya üzülme tehlikesine karşın oynanan oyunda bilerek yenilmek de adettendir.

Spor yazarı ve sunucu Güntekin Onay da misafir çocuğuyla FIFA oynarlarken miniğe verdiği hayat dersini canlı yayında anlattı.

Spor yazarı ve sunucu Güntekin Onay da misafir çocuğuyla FIFA oynarlarken miniğe verdiği hayat dersini canlı yayında anlattı.

Çok iyi FIFA oynadığını iddia eden misafir çocuğuyla maç yapıp küçüğü 12-0 yendiğini anlatan Güntekin Onay yalandan yenilmenin de iyi bir şey olmadığını ve çocuğun yenilmeyi de öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Güntekin Onay'ın misafir ocuğunu hayatın gerçekleriyle tanıştırdığı o anısı ise şöyle:

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