Güntekin Onay Misafir Çocuğuna Oyunda Hayat Dersi Verdiği Anısıyla Güldürdü
Güntekin Onay Misafir Çocuğuna Oyunda Hayat Dersi Verdiği Anısıyla Güldürdü
Sunucu ve spor yazarı Güntekin Onay misafir çocuğuyla FIFA oynarken miniğe bir de hayat dersi verdiği anısıyla güldürdü.
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Özellikle oyuncular iyi bilir. Evde çocuklu bir misafir varsa minikle oyun oynamak fahri bir görevdir.
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Spor yazarı ve sunucu Güntekin Onay da misafir çocuğuyla FIFA oynarlarken miniğe verdiği hayat dersini canlı yayında anlattı.
Güntekin Onay'ın misafir ocuğunu hayatın gerçekleriyle tanıştırdığı o anısı ise şöyle:
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