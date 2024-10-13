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Hogwarts Legacy Definitive Edition Duyuruldu: 15 Saatlik Yeni İçerik!

Hogwarts Legacy Definitive Edition Duyuruldu: 15 Saatlik Yeni İçerik!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
13.10.2024 - 14:21

Geçtiğimiz yıla damga vuran oyunlardan olan Hogwarts Legacy Definitive Edition paketiyle geri dönüyor. Hogwarts Legacy Definitive Edition 10-15 saatlik yeni içeriği de beraberinde getirecek.

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Geçtiğimiz yıl oyuncularla buluşan Hogwarts Legacy müthiş bir satış başarısı yakalamıştı.

Geçtiğimiz yıl oyuncularla buluşan Hogwarts Legacy müthiş bir satış başarısı yakalamıştı.

Avalanche Software tarafından geliştirilen ve bizleri Harry Potter serisindeki olaylardan çok uzun zaman öncesine, 1800'lü yılların Hogwarts'ına götüren Hogwarts Legacy hem basın hem de oyunculardan genel olarak olumlu yorumlar kapmayı başarmıştı.

Tadı damağımızda kalan Hogwarts Legacy için bir DLC veya devam oyunu haberi beklerken oyunun Definitive Edition paketi ortaya çıktı.

Tadı damağımızda kalan Hogwarts Legacy için bir DLC veya devam oyunu haberi beklerken oyunun Definitive Edition paketi ortaya çıktı.

Oyun dünyasından verdiği haberler ve isabetli sızıntılarıyla tanıdığımız Tom Henderson'ın aktardığına göre Hogwarts Legacy Definitive Edition beraberinde 10 ila 15 saat sürecek yeni yan görevler ve etkinliklerle gelecek.

Peki Hogwarts Legacy Definitive Edition ne zaman çıkacak ve fiyatı ne olacak?

Peki Hogwarts Legacy Definitive Edition ne zaman çıkacak ve fiyatı ne olacak?

Henüz resmi bir açıklama olmasa da oyunun 2025 yılında karşımıza çıkabileceği söylenirken Hogwarts Legacy'e halihazırda sahip olan oyuncuların 20-30 dolar ödeyerek oyunlarını Definitive Edition'a yükseltebileceklerinden bahsediliyor.

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