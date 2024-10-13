Hogwarts Legacy Definitive Edition Duyuruldu: 15 Saatlik Yeni İçerik!
Hogwarts Legacy Definitive Edition Duyuruldu: 15 Saatlik Yeni İçerik!
Geçtiğimiz yıla damga vuran oyunlardan olan Hogwarts Legacy Definitive Edition paketiyle geri dönüyor. Hogwarts Legacy Definitive Edition 10-15 saatlik yeni içeriği de beraberinde getirecek.
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Geçtiğimiz yıl oyuncularla buluşan Hogwarts Legacy müthiş bir satış başarısı yakalamıştı.
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Tadı damağımızda kalan Hogwarts Legacy için bir DLC veya devam oyunu haberi beklerken oyunun Definitive Edition paketi ortaya çıktı.
Peki Hogwarts Legacy Definitive Edition ne zaman çıkacak ve fiyatı ne olacak?
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