Toplam Steam Fiyatları 3 Bin TL'yi Bulan 6 Oyun Amazon Prime Gaming'le Bedava!

Amazon'un aylık abonelik sistemi Prime'a dahil olan Prime Gaming her ay kullanıcılarına farklı oyunların yanında oyun içi kozmetik ve eşyalar da sunuyor. Bu ay ise Cadılar Bayramı sebebiyle Amazon Prime Gaming ayın başında platforma eklenen ve toplam fiyatları 1,400 TL'yi aşan beş yeni oyunun yanına korku temalı altı yeni oyun daha ekliyor.