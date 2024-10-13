Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Toplam Steam Fiyatları 3 Bin TL'yi Bulan 6 Oyun Amazon Prime Gaming'le Bedava!

Toplam Steam Fiyatları 3 Bin TL'yi Bulan 6 Oyun Amazon Prime Gaming'le Bedava!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
13.10.2024 - 11:08

Amazon Prime Gaming bu ay toplam Steam fiyatları neredeyse 3 bin TL'yi bulan altı yeni oyunu daha kullanıcılarına hediye ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Her ay kullanıcılarına bedava oyunlar sunan Amazon Prime Gaming bu ay çıtayı yükseltiyor.

Her ay kullanıcılarına bedava oyunlar sunan Amazon Prime Gaming bu ay çıtayı yükseltiyor.

Amazon'un aylık abonelik sistemi Prime'a dahil olan Prime Gaming her ay kullanıcılarına farklı oyunların yanında oyun içi kozmetik ve eşyalar da sunuyor. Bu ay ise Cadılar Bayramı sebebiyle Amazon Prime Gaming ayın başında platforma eklenen ve toplam fiyatları 1,400 TL'yi aşan beş yeni oyunun yanına korku temalı altı yeni oyun daha ekliyor.

Amazon Prime Gaming'e ekim ayında eklenen altı yeni ücretsiz oyun ve Steam fiyatları ise şöyle:

Amazon Prime Gaming'e ekim ayında eklenen altı yeni ücretsiz oyun ve Steam fiyatları ise şöyle:

  • DOOM Eternal - 23,99 dolar

  • BioShock Remastered - 19,99 dolar

  • Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition - 10,49 dolar

  • DreadOut 2 - 10,49 dolar

  • Priest Simulator: Vampire Show - 10,49 dolar

  • The Gap - 10,49 dolar

Amazon Prime Gaming'e ayın başında eklenen diğer bedava oyunlar ise şöyleydi:

Oyunları hesaplarımıza eklemek için vaktimiz ise kısıtlı.

Oyunları hesaplarımıza eklemek için vaktimiz ise kısıtlı.

Amazon Prime Gaming'e dahil olan altı yeni ücretsiz oyunu 31 gün içerisinde hesabınıza eklerseniz oyunlar kalıcı olarak sizin olacaklar ancak bu vakti geçirirseniz maalesef oyunları bedava alma fırsatını da kaçıracaksınız. Kısacası elinizi çabuk tutmanızda fayda var!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın