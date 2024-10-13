Toplam Steam Fiyatları 3 Bin TL'yi Bulan 6 Oyun Amazon Prime Gaming'le Bedava!
Toplam Steam Fiyatları 3 Bin TL'yi Bulan 6 Oyun Amazon Prime Gaming'le Bedava!
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Her ay kullanıcılarına bedava oyunlar sunan Amazon Prime Gaming bu ay çıtayı yükseltiyor.
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Amazon Prime Gaming'e ekim ayında eklenen altı yeni ücretsiz oyun ve Steam fiyatları ise şöyle:
Oyunları hesaplarımıza eklemek için vaktimiz ise kısıtlı.
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