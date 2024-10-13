Haftanın Bedava Oyunları Belli Oldu: Steam'de 550 TL'yi Aşan İki Oyun Epic Games'te Bedava Olacak
Haftanın Bedava Oyunları Belli Oldu: Steam'de 550 TL'yi Aşan İki Oyun Epic Games'te Bedava Olacak
Epic Games Store'da haftanın bedava oyunları ortaya çıktı. Topla Steam fiyatları 550 TL'yi aşan iki oyun bu hafta Epic Games Store'da ücretsiz olacak.
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İlk oyunumuz Steam fiyatı 190 TL'yi aşan Invincible Presents: Atom Eve.
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Diğer oyunumuz ise Steam fiyatı 360 TL'yi bulan Kardboard Kings.
Peki bu iki oyun ne zaman bedava olacak?
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