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Haftanın Bedava Oyunları Belli Oldu: Steam'de 550 TL'yi Aşan İki Oyun Epic Games'te Bedava Olacak

Haftanın Bedava Oyunları Belli Oldu: Steam'de 550 TL'yi Aşan İki Oyun Epic Games'te Bedava Olacak

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
13.10.2024 - 10:48

Epic Games Store'da haftanın bedava oyunları ortaya çıktı. Topla Steam fiyatları 550 TL'yi aşan iki oyun bu hafta Epic Games Store'da ücretsiz olacak.

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İlk oyunumuz Steam fiyatı 190 TL'yi aşan Invincible Presents: Atom Eve.

Diğer oyunumuz ise Steam fiyatı 360 TL'yi bulan Kardboard Kings.

Peki bu iki oyun ne zaman bedava olacak?

Peki bu iki oyun ne zaman bedava olacak?

Steam fiyatları 550 TL'yi aşan iki oyun da 17 Ekim Perşembe günü itibariyle ücretsiz olacaklar. Bu iki oyunu beklerken aynı tarihe kadar geçtiğimiz haftanın bedavalarını da kütüphanelerinize eklemeyi unutmayın.

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