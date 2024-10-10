Korkuya Biraz Ara: Oynayanların Bayıldığı Silent Hill 2 Remake'e Gelen En Komik Yorumlar
Korkuya Biraz Ara: Oynayanların Bayıldığı Silent Hill 2 Remake'e Gelen En Komik Yorumlar
Hayranların 'acaba nasıl olacak' diye tırnaklarını kemirerek bekledikleri Silent Hill 2 Remake bir geldi pir geldi! Hem basından hem de oyunculardan müthiş yorumlar kapan Silent Hill 2 Remake'e incelemeleriyle mizah katan oyuncuların yorumlarına bir göz atalım.
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1. Abi seni bi' köye çağıracaklar. O tamamen tezgah, oraya gitme tamam mı?
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2. Şöyle sevilmedik yemin ederim.
3. Bloober Team büyücü olabilir mi?
4. Babalar sözünü tutar. 💪🏻
5. Benim ufak bi' ipe un serme işi var da...
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6. Gri ✓ Sisli ✓ Kasvetli ✓
7. Yeterli bir süre. Ben ikna oldum.
8. Dünyada ilk kez köy pekmezi ve Silent Hill 2 aynı cümle içinde geçti.
9. "Ben basit bir adamım. Eğer karımdan beni Silent Hill'e çağıran bir mektup alırsam, giderim."
10. Abi abartmasak?
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