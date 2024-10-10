Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Korkuya Biraz Ara: Oynayanların Bayıldığı Silent Hill 2 Remake'e Gelen En Komik Yorumlar

Korkuya Biraz Ara: Oynayanların Bayıldığı Silent Hill 2 Remake'e Gelen En Komik Yorumlar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 16:31

Hayranların 'acaba nasıl olacak' diye tırnaklarını kemirerek bekledikleri Silent Hill 2 Remake bir geldi pir geldi! Hem basından hem de oyunculardan müthiş yorumlar kapan Silent Hill 2 Remake'e incelemeleriyle mizah katan oyuncuların yorumlarına bir göz atalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Abi seni bi' köye çağıracaklar. O tamamen tezgah, oraya gitme tamam mı?

1. Abi seni bi' köye çağıracaklar. O tamamen tezgah, oraya gitme tamam mı?

2. Şöyle sevilmedik yemin ederim.

2. Şöyle sevilmedik yemin ederim.

3. Bloober Team büyücü olabilir mi?

3. Bloober Team büyücü olabilir mi?

4. Babalar sözünü tutar. 💪🏻

4. Babalar sözünü tutar. 💪🏻

5. Benim ufak bi' ipe un serme işi var da...

5. Benim ufak bi' ipe un serme işi var da...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Gri ✓ Sisli ✓ Kasvetli ✓

6. Gri ✓ Sisli ✓ Kasvetli ✓

7. Yeterli bir süre. Ben ikna oldum.

7. Yeterli bir süre. Ben ikna oldum.

8. Dünyada ilk kez köy pekmezi ve Silent Hill 2 aynı cümle içinde geçti.

8. Dünyada ilk kez köy pekmezi ve Silent Hill 2 aynı cümle içinde geçti.

9. "Ben basit bir adamım. Eğer karımdan beni Silent Hill'e çağıran bir mektup alırsam, giderim."

9. "Ben basit bir adamım. Eğer karımdan beni Silent Hill'e çağıran bir mektup alırsam, giderim."

10. Abi abartmasak?

10. Abi abartmasak?

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın