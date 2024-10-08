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Silent Hill 2 Remake Nihayet Çıktı! Peki Oyuncu Yorumları Ne Alemde?

Silent Hill 2 Remake Nihayet Çıktı! Peki Oyuncu Yorumları Ne Alemde?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 15:43

'Nasıl olacak, ne çıkacak' tartışmaları arasında sessiz sedasız geliştirilen Silent Hill 2 Remake nihayet çıktı! Basın incelemelerde oyunu yere göğe sığdıramazken oyuncu yorumları ne alemde?

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2022 yılında Silent Hill 2 efsanesinin remake projesiyle karşımıza çıkacağı haberi tüm oyun dünyasında heyecan yaratmıştı.

2022 yılında Silent Hill 2 efsanesinin remake projesiyle karşımıza çıkacağı haberi tüm oyun dünyasında heyecan yaratmıştı.

2001 yılında karşımıza çıkan ve kült mertebesine oturan korku oyunu bu kez Konami tarafından geçmişte Layers of Fear ve The Medium gibi korku oyunlarıyla tanıdığımız Bloober Team'e emanet edilmişti.

Silent Hill 2 Remake cephesinden gelen ilk görüntüler oyuncuları pek de memnun etmemişti.

Silent Hill 2 Remake cephesinden gelen ilk görüntüler oyuncuları pek de memnun etmemişti.

Oyundan yayınlanan ilk görüntüler ve oyunla özdeşleşmiş kamera açısının değişmesi gibi mevzular oyuncular tarafından bolca eleştirilmiş ve Silent Hill 2 Remake'in nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu olmuştu.

Ancak Silent Hill 2 Remake'ten gelen ilk inceleme ve yorumlar herkesi şaşırttı!

Ancak Silent Hill 2 Remake'ten gelen ilk inceleme ve yorumlar herkesi şaşırttı!

Oyunu oyuncuların karşısına çıkmadan önce deneyimleme fırsatı bulan basın kuruluşlarının oyuna verdikleri puanların ortalaması şu anda 87 seviyesinde. Peki ya oyunculardan gelen ilk yorumlar ne alemde?

Silent Hill 2 oyuncular tarafından da oldukça beğenildi.

Silent Hill 2 oyuncular tarafından da oldukça beğenildi.

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Oyuna yöneltilen eleştirilerin geneli ise teknik kısımlar hakkında.

Oyuna yöneltilen eleştirilerin geneli ise teknik kısımlar hakkında.

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