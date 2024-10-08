Silent Hill 2 Remake Nihayet Çıktı! Peki Oyuncu Yorumları Ne Alemde?
Silent Hill 2 Remake Nihayet Çıktı! Peki Oyuncu Yorumları Ne Alemde?
'Nasıl olacak, ne çıkacak' tartışmaları arasında sessiz sedasız geliştirilen Silent Hill 2 Remake nihayet çıktı! Basın incelemelerde oyunu yere göğe sığdıramazken oyuncu yorumları ne alemde?
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2022 yılında Silent Hill 2 efsanesinin remake projesiyle karşımıza çıkacağı haberi tüm oyun dünyasında heyecan yaratmıştı.
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Silent Hill 2 Remake cephesinden gelen ilk görüntüler oyuncuları pek de memnun etmemişti.
Ancak Silent Hill 2 Remake'ten gelen ilk inceleme ve yorumlar herkesi şaşırttı!
Silent Hill 2 oyuncular tarafından da oldukça beğenildi.
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Oyuna yöneltilen eleştirilerin geneli ise teknik kısımlar hakkında.
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