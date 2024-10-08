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Silent Hill 2 Remake Orijinal Oyunun Yönetmeninden de Geçer Not Aldı

Silent Hill 2 Remake Orijinal Oyunun Yönetmeninden de Geçer Not Aldı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 13:23

Çıkışının üzerinden yıllar geçse de unutamadığımız Silent Hill 2'nin yönetmeni remake hakkında konuştu. Oyuncular tarafından çok sevilen Silent Hill 2 Remake yönetmenden de tam not aldı.

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Efsane korku oyunu Silent Hill 2'nin remake projesi ilk duyurulduğunda oyuncular projeye temkinli yaklaşmışlardı.

Efsane korku oyunu Silent Hill 2'nin remake projesi ilk duyurulduğunda oyuncular projeye temkinli yaklaşmışlardı.

Konami tarafından Bloober Team'e emanet edilen remake projesinden gelen ilk görüntüler hayranları memnun etmeye yetmemişti. Ancak Silent Hill 2 pek çok oyuncuyu şaşırtan biçimde harika bir remake ile karşımıza çıktı. Oyunun basın incelemelerinin ortalaması şu anda 87 seviyesinde.

Orijinal Silent Hill 2'nin yönetmeni de remake projesi hakkında konuştu.

Orijinal Silent Hill 2'nin yönetmeni de remake projesi hakkında konuştu.
twitter.com

X hesabından paylaştığı bir flood ile tartışmalara dahil olan Masashi Tsuboyama remake'in varlığından memnun olduğunu belirtirken remake'in yeni neslin de oyunu deneyimleyebilmesi adına önemli olduğundan bahsetti.

Tsuboyama remake'in duyurusundan bu yana en çok tartışılan konulardan olan kamera açıları mevzusuna da değindi.

Tsuboyama remake'in duyurusundan bu yana en çok tartışılan konulardan olan kamera açıları mevzusuna da değindi.

“Dikkat edilmesi gereken şey kameradaki değişiklik. Oynanabilir kameradaki değişikliğin savaş, seviye tasarımı, sanat yaratımı gibi pek çok açıdan önemli bir etkisi var. Hikaye üzerindeki etkisi nispeten küçük olsa da, oyunun oynanış hissine büyük bir değişiklik getiriyor” ifadelerini kullanan yönetmen orijinal oyundaki kameradan memnun olmadığını da yıllar sonra itiraf etti. Tsuboyama ayrıca 'Zor bir iş olduğunu biliyorum ama sıkı çalışmanız için teşekkür ederim. Bence bunun anlamı çok büyük!” diyerek Bloober Team ekibini tebrik etmeyi de ihmal etmedi.

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