Silent Hill 2 Remake Orijinal Oyunun Yönetmeninden de Geçer Not Aldı

“Dikkat edilmesi gereken şey kameradaki değişiklik. Oynanabilir kameradaki değişikliğin savaş, seviye tasarımı, sanat yaratımı gibi pek çok açıdan önemli bir etkisi var. Hikaye üzerindeki etkisi nispeten küçük olsa da, oyunun oynanış hissine büyük bir değişiklik getiriyor” ifadelerini kullanan yönetmen orijinal oyundaki kameradan memnun olmadığını da yıllar sonra itiraf etti. Tsuboyama ayrıca 'Zor bir iş olduğunu biliyorum ama sıkı çalışmanız için teşekkür ederim. Bence bunun anlamı çok büyük!” diyerek Bloober Team ekibini tebrik etmeyi de ihmal etmedi.