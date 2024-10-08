Silent Hill 2 Remake Orijinal Oyunun Yönetmeninden de Geçer Not Aldı
Silent Hill 2 Remake Orijinal Oyunun Yönetmeninden de Geçer Not Aldı
Çıkışının üzerinden yıllar geçse de unutamadığımız Silent Hill 2'nin yönetmeni remake hakkında konuştu. Oyuncular tarafından çok sevilen Silent Hill 2 Remake yönetmenden de tam not aldı.
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Efsane korku oyunu Silent Hill 2'nin remake projesi ilk duyurulduğunda oyuncular projeye temkinli yaklaşmışlardı.
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Orijinal Silent Hill 2'nin yönetmeni de remake projesi hakkında konuştu.
Tsuboyama remake'in duyurusundan bu yana en çok tartışılan konulardan olan kamera açıları mevzusuna da değindi.
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