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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Ücretsiz Oyunlar Büyük Yükselişte

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Ücretsiz Oyunlar Büyük Yükselişte

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 11:22

Steam verileri haftanın en çok satan oyunlarını ortaya koyarken bakalım ülkemizdeki oyuncular geçtiğimiz hafta en çok hangi oyunları tercih ettiler?

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1. Counter-Strike 2 tahtını geri aldı.

1. Counter-Strike 2 tahtını geri aldı.

Oynaması ücretsiz Counter-Strike 2 neredeyse tüm dünyada listelerin daimi lideri gibi. Geçtiğimiz hafta ülkemiz sıralamasında yerini EA Sports FC 25'e kaptırmış olan Counter-Strike 2 bu hafta alışık olduğu yere döndü.

2. EA Sports FC 25 karışık yorumlarına karşın listenin üst sıralarında.

2. EA Sports FC 25 karışık yorumlarına karşın listenin üst sıralarında.

EA Sports FC 25 liderlikten pek de uzaklaşmadı. Bu hafta ikinciliğe gerilemiş olan FC 25'in Steam yorumları karışık seviyesinde ancak 27 Eylül tarihinde çıkan oyun ülkemiz de dahil dünyanın pek çok diğer ülkesinde de listenin tepelerinde.

3. Oynaması ücretsiz MMORPG oyunu Throne and Liberty ise bu hafta yerini koruyor.

3. Oynaması ücretsiz MMORPG oyunu Throne and Liberty ise bu hafta yerini koruyor.

1 Ekim tarihinde oyuncularla buluşan oyun kısa sürede büyük bir popülerlik yakalamayı başardı. Harika grafikleri ve dünyası ile dikkat çeken oyunun ücretli paketleri de haftanın çok satanları arasında.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Dota 2

  • Throne and Liberty - Kutlama Paketi: Altın

  • Silent Hill 2

  • Rust

  • Throne and Liberty - Kutlama Paketi: Bronz

  • Dragon Ball: Sparking! Zero

  • God of War Ragnarök

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