Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Ücretsiz Oyunlar Büyük Yükselişte
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Ücretsiz Oyunlar Büyük Yükselişte
Steam verileri haftanın en çok satan oyunlarını ortaya koyarken bakalım ülkemizdeki oyuncular geçtiğimiz hafta en çok hangi oyunları tercih ettiler?
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1. Counter-Strike 2 tahtını geri aldı.
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2. EA Sports FC 25 karışık yorumlarına karşın listenin üst sıralarında.
3. Oynaması ücretsiz MMORPG oyunu Throne and Liberty ise bu hafta yerini koruyor.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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