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Yine Hiç Kimselere Yaranamayan FC 25'e Cinnet Geçiren Oyunculardan Gelen En Komik Yorumlar

Yine Hiç Kimselere Yaranamayan FC 25'e Cinnet Geçiren Oyunculardan Gelen En Komik Yorumlar

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 15:04

Eveeet yılın o zamanı geldi, yeni EA Sports FC oyunu karşımızda! Gelin çiçeği henüz burnunda EA Sports FC 25 hakkında oyuncuların yaptıkları en komik yorumların arasında biraz gezinelim!

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1. Deminden şimdiye geldik gibi bir şey mi olmuş yani?

1. Deminden şimdiye geldik gibi bir şey mi olmuş yani?

2. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım.

2. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım.

3. Yok canım, FC 25 oynamak hiç stresli değil.

3. Yok canım, FC 25 oynamak hiç stresli değil.

4. Bi' papatya çayı içse aslında...

4. Bi' papatya çayı içse aslında...

5. Hmm, galiba kaleciler ile ilgili bir problem var?

5. Hmm, galiba kaleciler ile ilgili bir problem var?
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6. Oyunun Steam fiyatı 70 dolar + kol ve masa yani?

6. Oyunun Steam fiyatı 70 dolar + kol ve masa yani?

7. Benim işime gelmeyen her sözümü unutma hızım. 👇

7. Benim işime gelmeyen her sözümü unutma hızım. 👇

8. "Hayatımda oynadığım en chill oyun" 🤡

8. "Hayatımda oynadığım en chill oyun" 🤡

9. Spoiler olan kısımda "ben bir salağım" yazıyor. 😓

9. Spoiler olan kısımda "ben bir salağım" yazıyor. 😓

10. Bu gece win yok, bu gece yalnızca hüzün var...

10. Bu gece win yok, bu gece yalnızca hüzün var...

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