Yine Hiç Kimselere Yaranamayan FC 25'e Cinnet Geçiren Oyunculardan Gelen En Komik Yorumlar
Yine Hiç Kimselere Yaranamayan FC 25'e Cinnet Geçiren Oyunculardan Gelen En Komik Yorumlar
Eveeet yılın o zamanı geldi, yeni EA Sports FC oyunu karşımızda! Gelin çiçeği henüz burnunda EA Sports FC 25 hakkında oyuncuların yaptıkları en komik yorumların arasında biraz gezinelim!
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1. Deminden şimdiye geldik gibi bir şey mi olmuş yani?
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2. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım.
3. Yok canım, FC 25 oynamak hiç stresli değil.
4. Bi' papatya çayı içse aslında...
5. Hmm, galiba kaleciler ile ilgili bir problem var?
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6. Oyunun Steam fiyatı 70 dolar + kol ve masa yani?
7. Benim işime gelmeyen her sözümü unutma hızım. 👇
8. "Hayatımda oynadığım en chill oyun" 🤡
9. Spoiler olan kısımda "ben bir salağım" yazıyor. 😓
10. Bu gece win yok, bu gece yalnızca hüzün var...
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