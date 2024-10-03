Sims'te Mahalle Yanarken İtfaiyeyi Lafa Tutan Azrail Oyunculara Absürt Anılarını Hatırlattı
Sims'te Mahalle Yanarken İtfaiyeyi Lafa Tutan Azrail Oyunculara Absürt Anılarını Hatırlattı
Anlatmakla bitmeyecek absürtlükler ve garip olaylarla dolu The Sims serisinin en enteresan karakterlerinden biri de kesinlikle Azrail. Doğal olarak korkutucu olmasını beklerken kah milleti lafa tutan, kah selfie çeken Azrail ile yaşadığı bir olayı paylaşan oyuncu diğer oyunculara da Sims'te yaşadıkları enteresan anılarını anımsattı.
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Oyun dünyasının rakipsiz serilerinden olan The Sims'i bu kadar sevmemizin sebepleri arasında kesinlikle oyunun kendine has mizahını da saymadan geçemeyiz.
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Hatta öyle ki Azrail dahi seride ilişki kurabileceğimiz bir karakter olarak yer alıyor.
Bir oyuncu evi yanarken itfaiyecileri lafa tutan Azrail'i paylaşınca diğer oyuncular da The Sims serisine dair kendi garip anılarını hatırladılar.
Onun da öyle bir karakteri var, ne yapalım.
Hayalet olan Sim'ler sizi de biraz korkutmuyor mu ya?
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Bunu hepimiz yaptık değil mi? Yoksa kendimi çok kötü hissedeceğim.
İlk oyunda pizzacı gerekirse teslimatı havuzdan elinde pizza kutusuyla yüzerek geçip yapıyordu. Sana can emanet ediliyor biraz feyz al be!
Sıkılıyor galiba.
Karakterlerdeki hafif semelik bazen sinir bozsa da müthiş anlar ortaya çıkabiliyor.
Bir de size soralım, sizin Sims oynarken karşılaştığınız böyle absürt anlar var mı?
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