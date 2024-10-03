Sims'te Mahalle Yanarken İtfaiyeyi Lafa Tutan Azrail Oyunculara Absürt Anılarını Hatırlattı

Anlatmakla bitmeyecek absürtlükler ve garip olaylarla dolu The Sims serisinin en enteresan karakterlerinden biri de kesinlikle Azrail. Doğal olarak korkutucu olmasını beklerken kah milleti lafa tutan, kah selfie çeken Azrail ile yaşadığı bir olayı paylaşan oyuncu diğer oyunculara da Sims'te yaşadıkları enteresan anılarını anımsattı.