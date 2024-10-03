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Madem 3 Hiç Gelmeyecek: Half-Life 2 Hakkında Yapılmış Mizah Dolu Yorumlar

Madem 3 Hiç Gelmeyecek: Half-Life 2 Hakkında Yapılmış Mizah Dolu Yorumlar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 17:04

Oyun dünyasında çığır açan Half-Life serisinin bundan tam 20 yıl önce piyasaya sürülen zamansız oyunu Half-Life 2 hakkında yapılmış en komik yorumlara gelin bir göz atalım. Hem belki Half-Life 3'ü umutsuzca beklerken biraz moral olur...

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1. Ha? 🤡

1. Ha? 🤡

2. Bir rivayete göre Tarsus'taki esrarengiz kazıda Half-Life 3'ün tek kopyası bulunmuş.

2. Bir rivayete göre Tarsus'taki esrarengiz kazıda Half-Life 3'ün tek kopyası bulunmuş.

3. Ya levyeyle kozmik varlık döven adama da yapılmaz ama!

3. Ya levyeyle kozmik varlık döven adama da yapılmaz ama!

4. Ne bu, dram dolu yeni bir Türk TV dizisi mi?

4. Ne bu, dram dolu yeni bir Türk TV dizisi mi?

5. Hele bazıları var ki onları hiç anlatmayalım.

5. Hele bazıları var ki onları hiç anlatmayalım.
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6. Yav Gordon da ağzını açıp bir şey deseymiş.

6. Yav Gordon da ağzını açıp bir şey deseymiş.

7. Benim oversharing seviyesi.

7. Benim oversharing seviyesi.

8. Sakince maziye dalmak için Half-Life evreni pek de uygun değil sanki.

8. Sakince maziye dalmak için Half-Life evreni pek de uygun değil sanki.

9. 🥀

9. 🥀

10. Uğruna şiirler yazılır, işte öyle bir oyunsun sen be!

10. Uğruna şiirler yazılır, işte öyle bir oyunsun sen be!

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