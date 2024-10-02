Komik Yorumların Hangi Oyunlara Yapıldığını Bulabilecek misin?
Komik Yorumların Hangi Oyunlara Yapıldığını Bulabilecek misin?
Steam yorumları arasında gezinenlerin avantajlı başlayacağı bir testimiz var! Bu komik yorumların hangi oyunlar için yapıldığını bulabilecek misin?
Hazırsan başlayalım!
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1. Doğru söze ne denir... Peki hangi oyun?
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2. 🤔
3. Hangi oyun dersiniz?
4. 😔
5. Bilenlerin gözleri ışıldadı bile.
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6. Yanıt bariz! 😅
7. Ne diyelim, tarzı bu.
8. 😔
9. Çok kırıcısınız.
10. Geldik son soruya!
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