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Komik Yorumların Hangi Oyunlara Yapıldığını Bulabilecek misin?

Komik Yorumların Hangi Oyunlara Yapıldığını Bulabilecek misin?

Croft
Croft - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 15:31

Steam yorumları arasında gezinenlerin avantajlı başlayacağı bir testimiz var! Bu komik yorumların hangi oyunlar için yapıldığını bulabilecek misin?

Hazırsan başlayalım!

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1. Doğru söze ne denir... Peki hangi oyun?

1. Doğru söze ne denir... Peki hangi oyun?

2. 🤔

2. 🤔

3. Hangi oyun dersiniz?

3. Hangi oyun dersiniz?

4. 😔

4. 😔

5. Bilenlerin gözleri ışıldadı bile.

5. Bilenlerin gözleri ışıldadı bile.
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6. Yanıt bariz! 😅

6. Yanıt bariz! 😅

7. Ne diyelim, tarzı bu.

7. Ne diyelim, tarzı bu.

8. 😔

8. 😔

9. Çok kırıcısınız.

9. Çok kırıcısınız.

10. Geldik son soruya!

10. Geldik son soruya!

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