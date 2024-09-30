Minecraft'ı 80'lerin Fantastik Filmlerine Çeviren Bu Çalışmayı Görmelisiniz!
Minecraft'ı 80'lerin Fantastik Filmlerine Çeviren Bu Çalışmayı Görmelisiniz!
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Oyun dünyasının en meşhur yapımlarından Minecraft yakında film uyarlamasıyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor olsa da film hakkındaki yorumlar şimdiden pek de olumlu değil.
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Minecraft'ı 80'li yılların fantastik filmleri tarzında yeniden yorumlayan bu çalışma ise hayranları adeta mest etti.
Çalışmayı görenlerin ilk işi haliyle gördüklerini Minecraft filmiyle karşılaştırmak oldu.
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