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Minecraft'ı 80'lerin Fantastik Filmlerine Çeviren Bu Çalışmayı Görmelisiniz!

Minecraft'ı 80'lerin Fantastik Filmlerine Çeviren Bu Çalışmayı Görmelisiniz!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 16:22

Yakın zamanda film uyarlamasıyla karşımıza çıkmaya hazırlanan Minecraft'ı 80'lerin karanlık fantastik filmlerine dönüştüren çalışma büyük beğeni topladı.

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Oyun dünyasının en meşhur yapımlarından Minecraft yakında film uyarlamasıyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor olsa da film hakkındaki yorumlar şimdiden pek de olumlu değil.

Oyun dünyasının en meşhur yapımlarından Minecraft yakında film uyarlamasıyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor olsa da film hakkındaki yorumlar şimdiden pek de olumlu değil.

Steve olarak Jack Black'i izleyeceğimiz ve kadrosunda Jason Momoa'yı da barındıran Minecraft filmi ilk fragmanının ardından pek çok oyuncu tarafından 'serinin ruhunu anlamamak' ve bambaşka diğer konularla topa tutuldu.

Minecraft'ı 80'li yılların fantastik filmleri tarzında yeniden yorumlayan bu çalışma ise hayranları adeta mest etti.

Çalışmayı görenlerin ilk işi haliyle gördüklerini Minecraft filmiyle karşılaştırmak oldu.

Çalışmayı görenlerin ilk işi haliyle gördüklerini Minecraft filmiyle karşılaştırmak oldu.

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