"Biz Aynı Oyunu mu Oynuyoruz" Dedirten, Oyuncuların İnşa Ettiği En Etkileyici Minecraft Yapıları
"Biz Aynı Oyunu mu Oynuyoruz" Dedirten, Oyuncuların İnşa Ettiği En Etkileyici Minecraft Yapıları
İster oyun dünyasına yeni atılıyor olun isterseniz deneyimli bir oyuncu, Minecraft her yaştan ve her ilgi alanından insan için bir şeyler barındırıyor. Yaratıcılığınızın sınırlarını zorlayabileceğiniz Minecraft'ta yapılan birbirinden etkileyici ve ilham verici yapıların bazılarına gelin birlikte bir göz atalım!
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Farklı biyomlarında farklı temalarda krallıklar bulunan bu Minecraft dünyası 7 yıllık bir emeğin eseri!
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Bir grup oyuncu Toronto kentini birebir modellemeye karar vermiş, enfes.
40'lı yılların New York'u. 😍
Bu güneş tanrısı tapınağının boyutları tam anlaşılmıyor olabilir ama gerçekten devasa!
Bir oyuncunun kış sarayı. 🫡
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Bu oyuncu ise antik bir Maya kenti inşa ederek çıtayı hayli yükseltmiş.
Oyunda tek sınır sahiden hayal gücü, yoksa kim neden devasa bir petrol platformu inşa eder ki?
Masallardan fırlamış gibi. 😍
Bunu ders kitaplarının gotik mimari bölümüne koysak sırıtmaz.
Ben sanırım Minecraft dünyasında yaşamak istiyorum.
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Yok artık! 🤯
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