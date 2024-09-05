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Minecraft Filminden İlk Fragman Geldi: İşte İlk Tepkiler

Minecraft Filminden İlk Fragman Geldi: İşte İlk Tepkiler

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 10:21

Oyun uyarlaması dizi ve filmler hız kazanmışken kervana Minecraft da katıldı. Oyuncuların merakla bekledikleri Minecraft filminden ilk fragman da nihayet yayınlandı.

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Oyun dünyasının en popüler yapımlarından olan Minecraft'ın beyaz perdede görücüye çıkmasına artık gün sayıyoruz.

Oyun dünyasının en popüler yapımlarından olan Minecraft'ın beyaz perdede görücüye çıkmasına artık gün sayıyoruz.

Oyun uyarlaması dizi ve filmler birbiri ardına gelirken kervana katılanlardan olan Minecraft filminde nihayet sona yaklaşıldı. Başrollerini Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks ve Sebastian Hensen'ın paylaşacağı filmden ilk fragman da geldi.

İşte Minecraft dünyasına ilk detaylı bakışı sunan fragman 👇

İşte Minecraft filminin fragmanına oyunculardan gelen ilk tepkiler 👇

İşte Minecraft filminin fragmanına oyunculardan gelen ilk tepkiler 👇
twitter.com

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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Peki Minecraft filminin vizyon tarihi ne olacak?

Peki Minecraft filminin vizyon tarihi ne olacak?

Minecraft dünyasının ilk kez beyaz perdeyle buluşturacak olan film herhangi bir ertelemeyle karşılaşmazsa 4 Nisan tarihinde vizyona girecek. Filme tepkilerin ne olacağını ise hep birlikte bekleyip göreceğiz.

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