Minecraft Filminden İlk Fragman Geldi: İşte İlk Tepkiler
Minecraft Filminden İlk Fragman Geldi: İşte İlk Tepkiler
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Oyun dünyasının en popüler yapımlarından olan Minecraft'ın beyaz perdede görücüye çıkmasına artık gün sayıyoruz.
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İşte Minecraft dünyasına ilk detaylı bakışı sunan fragman 👇
İşte Minecraft filminin fragmanına oyunculardan gelen ilk tepkiler 👇
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Peki Minecraft filminin vizyon tarihi ne olacak?
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