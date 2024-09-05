Toplam Steam Fiyatları 2 Bin TL'yi Aşan İki Şahane Oyun Epic Games'te Bedava!

5 Eylül Perşembe saat 18:00 itibariyle tüm Epic Games Store kullanıcıları için ücretsiz olacak oyunlarımız bir hafta boyunca, yani 12 Eylül tarihine kadar ücretsiz olarak kalacaklar. Bu süre içerisinde oyunları kütüphanenize ekleyerek dilediğiniz zaman indirip oynamaya başlayabilirsiniz.