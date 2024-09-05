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Toplam Steam Fiyatları 2 Bin TL'yi Aşan İki Şahane Oyun Epic Games'te Bedava!

Toplam Steam Fiyatları 2 Bin TL'yi Aşan İki Şahane Oyun Epic Games'te Bedava!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 09:23

Epic Games Store bu hafta coşturuyor! Toplam Steam fiyatları 2 bin TL'yi aşan iki birbirinden güzel oyun bugün saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak.

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Epic Games Store'da bu haftanın yıldızı Steam fiyatı 1,300 TL'yi aşan Football Manager 24.

Epic Games Store'da bu haftanın yıldızı Steam fiyatı 1,300 TL'yi aşan Football Manager 24.

Ömrünü wonder kid peşinde harcayan oyuncular, müjdemizi isteriz! FM serisinin şimdilik en güncel halkası olan Football Manager 24 bu hafta boyunca tüm Epic Games Store kullanıcıları için ücretsiz olacak.

Haftanın bir diğer bedava oyunu ise Sniper Ghost Warrior Contracts.

Haftanın bir diğer bedava oyunu ise Sniper Ghost Warrior Contracts.

Ölümün nefesini taşıyan bir sniper olarak hedeflerimizi birer birer elemine ettiğimiz oyun bizleri Sibirya'nın vahşi doğasına götürüyor. Görevler boyunca hedeflerimizi saf dışı bırakarak ilerlediğimiz oyun hafta boyunca Epic Games Store'da ücretsiz olacak.

İki şahane bedava oyunu kapmak için ise vaktimiz kısıtlı.

İki şahane bedava oyunu kapmak için ise vaktimiz kısıtlı.

5 Eylül Perşembe saat 18:00 itibariyle tüm Epic Games Store kullanıcıları için ücretsiz olacak oyunlarımız bir hafta boyunca, yani 12 Eylül tarihine kadar ücretsiz olarak kalacaklar. Bu süre içerisinde oyunları kütüphanenize ekleyerek dilediğiniz zaman indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

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