Toplam Steam Fiyatları 2 Bin TL'yi Aşan İki Şahane Oyun Epic Games'te Bedava!
Toplam Steam Fiyatları 2 Bin TL'yi Aşan İki Şahane Oyun Epic Games'te Bedava!
Epic Games Store bu hafta coşturuyor! Toplam Steam fiyatları 2 bin TL'yi aşan iki birbirinden güzel oyun bugün saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak.
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Epic Games Store'da bu haftanın yıldızı Steam fiyatı 1,300 TL'yi aşan Football Manager 24.
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Haftanın bir diğer bedava oyunu ise Sniper Ghost Warrior Contracts.
İki şahane bedava oyunu kapmak için ise vaktimiz kısıtlı.
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