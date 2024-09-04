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Roblox'tan Türkiye'deki Erişim Engeline Dair "İşbirliği" Açıklaması Geldi

Roblox'tan Türkiye'deki Erişim Engeline Dair "İşbirliği" Açıklaması Geldi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 15:27

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Roblox'a erişim engeli getirilmesinin ardından Roblox yetkililerinden ülkemizdeki makamlarla işbirliği içinde olduklarına dair yeni bir açıklama geldi.

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Roblox geçtiğimiz ay mahkeme kararıyla ülkemizde erişime kapatılmıştı.

Roblox geçtiğimiz ay mahkeme kararıyla ülkemizde erişime kapatılmıştı.

Yetkililerin açıklamalarına göre çocuk istismarına varan içerikler sebebiyle erişim engeli getirilen Roblox'un tekrar erişime açılması için ise başta oyuncular olmak üzere ilgili makamlara çağrılar yapılıyor.

Roblox'un tekrar erişime açılması için oyunun yetkilileri çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı. 👇

Roblox yetkilileri yaptıkları son açıklamada ülkemizdeki makamlarla oyunun tekrar erişime açılması için işbirliği içinde olduklarını duyurdular.

Roblox yetkilileri yaptıkları son açıklamada ülkemizdeki makamlarla oyunun tekrar erişime açılması için işbirliği içinde olduklarını duyurdular.

Türkiye'de milyonlarca oyuncuları ve pek çok içerik üreticisi ve geliştiricileri bulunduğunu belirten Roblox yetkilileri topluluğu güvende tutmak için ilgili makamların çocukları koruma konusundaki hassasiyetlerini paylaştıklarını belirttiler. 20 yıldır özellikle gençler için platformu güvenli bir yer haline getirmek için kararlılıkla çalıştıklarını belirten yetkililer platformu güvende tutmak için her yıl yüz milyonlarca dolar harcadıklarını da aktardılar. 

'Gençleri etkileyen konular hakkında önemli diyaloglara girmek için politika yapıcılarla düzenli olarak bir araya geliyoruz ve Roblox kullanıcılarını mümkün olan en kısa sürede tekrar çevrimiçi hale getirmek gibi önemli bir hedefle Türkiye'deki bu tartışmayı dört gözle bekliyoruz.' ifadelerini kullanan Roblox yetkilileri topu böylece tekrar Türk yetkililere attılar.

Peki Roblox ne zaman açılacak?

Peki Roblox ne zaman açılacak?

Roblox yetkilileri Türkiye'deki erişim engelinin kaldırılması için çalışma halinde olduklarını belirtmiş olsalar da henüz resmi makamlardan oyuna getirilen yasağın ne zaman kaldırılacağına, veya kaldırılıp kaldırılmayacağına dair bir açıklama gelmiş değil.

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