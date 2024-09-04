Roblox'tan Türkiye'deki Erişim Engeline Dair "İşbirliği" Açıklaması Geldi
Roblox'tan Türkiye'deki Erişim Engeline Dair "İşbirliği" Açıklaması Geldi
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Roblox'a erişim engeli getirilmesinin ardından Roblox yetkililerinden ülkemizdeki makamlarla işbirliği içinde olduklarına dair yeni bir açıklama geldi.
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Roblox geçtiğimiz ay mahkeme kararıyla ülkemizde erişime kapatılmıştı.
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Roblox yetkilileri yaptıkları son açıklamada ülkemizdeki makamlarla oyunun tekrar erişime açılması için işbirliği içinde olduklarını duyurdular.
Peki Roblox ne zaman açılacak?
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