Roblox'tan Türkiye'deki Erişim Engeline Dair "İşbirliği" Açıklaması Geldi

Türkiye'de milyonlarca oyuncuları ve pek çok içerik üreticisi ve geliştiricileri bulunduğunu belirten Roblox yetkilileri topluluğu güvende tutmak için ilgili makamların çocukları koruma konusundaki hassasiyetlerini paylaştıklarını belirttiler. 20 yıldır özellikle gençler için platformu güvenli bir yer haline getirmek için kararlılıkla çalıştıklarını belirten yetkililer platformu güvende tutmak için her yıl yüz milyonlarca dolar harcadıklarını da aktardılar.

'Gençleri etkileyen konular hakkında önemli diyaloglara girmek için politika yapıcılarla düzenli olarak bir araya geliyoruz ve Roblox kullanıcılarını mümkün olan en kısa sürede tekrar çevrimiçi hale getirmek gibi önemli bir hedefle Türkiye'deki bu tartışmayı dört gözle bekliyoruz.' ifadelerini kullanan Roblox yetkilileri topu böylece tekrar Türk yetkililere attılar.