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EA Sports FC 25'in İkon Futbolcuları Açıklandı: Yıldızlar Geçidi!

EA Sports FC 25'in İkon Futbolcuları Açıklandı: Yıldızlar Geçidi!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 14:20

EA Sports FC 25 için artık gün sayarken oyunun futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırmış sekiz ikon futbolcusu da nihayet görücüye çıktı.

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Oyuncuların merakla bekledikleri EA Sports FC 25'in çıkışına artık sayılı günler kaldı.

Oyuncuların merakla bekledikleri EA Sports FC 25'in çıkışına artık sayılı günler kaldı.

20 Eylül tarihinde oyuncularla buluşmaya hazırlanan EA Sports FC 25 adım adım yaklaşırken her yıl olduğu gibi bu sene de serinin yeni ikon futbolcuları açıklandı. Liste ise adeta yıldızlar geçidi.

EA Sports FC 25'te hayat bulmaya hazırlanan sekiz ikon futbolcu ve reytingleri ise şöyle:

EA Sports FC 25'te hayat bulmaya hazırlanan sekiz ikon futbolcu ve reytingleri ise şöyle:

  • Gareth Bale - 88

  • Gianluigi Buffon - 91

  • Lotta Schelin - 90

  • Marinette Pichon - 88

  • Lilian Thuram - 88

  • Julie Foudy - 90

  • Aya Miyama - 90

  • Nadine Angerer - 92

Peki EA Sports FC 25'in fiyatı ne kadar?

Peki EA Sports FC 25'in fiyatı ne kadar?

20 Eylül 2024 tarihinde oyuncularla buluşacak EA Sports FC 25 PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ve PC için geliyor. Oyunun standart sürümünün Steam fiyatı 69,99 dolarken PlayStation ve Xbox cephesinde fiyat ülkemizde 2.899,99 TL.

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