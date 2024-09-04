EA Sports FC 25'in İkon Futbolcuları Açıklandı: Yıldızlar Geçidi!
EA Sports FC 25'in İkon Futbolcuları Açıklandı: Yıldızlar Geçidi!
EA Sports FC 25 için artık gün sayarken oyunun futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırmış sekiz ikon futbolcusu da nihayet görücüye çıktı.
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Oyuncuların merakla bekledikleri EA Sports FC 25'in çıkışına artık sayılı günler kaldı.
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EA Sports FC 25'te hayat bulmaya hazırlanan sekiz ikon futbolcu ve reytingleri ise şöyle:
Peki EA Sports FC 25'in fiyatı ne kadar?
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