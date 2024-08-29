Fenerbahçe ve Galatasaray'ın FC 25'teki Stadyumları Nihayet Karşımızda!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın FC 25'teki Stadyumları Nihayet Karşımızda!
Geçtiğimiz günlerde EA Sports FC 25 ile resmi ortaklığı duyurulan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyunda yer alacak stadyumları da nihayet karşımızda.
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Dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların merakla bekledikleri EA Sports FC 25 ülkemizdeki taraftarlar için apayrı sürprizlerle geliyor.
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EA Sports FC 25'e eklenecek olan stadyumlardan da ilk fragmanlar paylaşıldı.
EA Sports FC 25'e eklenen Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'tan da ilk tanıtım geldi.
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