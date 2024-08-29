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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın FC 25'teki Stadyumları Nihayet Karşımızda!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın FC 25'teki Stadyumları Nihayet Karşımızda!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 15:47

Geçtiğimiz günlerde EA Sports FC 25 ile resmi ortaklığı duyurulan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyunda yer alacak stadyumları da nihayet karşımızda.

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Dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların merakla bekledikleri EA Sports FC 25 ülkemizdeki taraftarlar için apayrı sürprizlerle geliyor.

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların merakla bekledikleri EA Sports FC 25 ülkemizdeki taraftarlar için apayrı sürprizlerle geliyor.

Bu yıl hem Fenerbahçe, hem de Galatasary'ın resmi ortaklığı ile karşımıza çıkacak olan EA Sports FC 25'te oyuncular her iki kulüp için de özel içeriklerin tadını çıkartabilecekler.

EA Sports FC 25'e eklenecek olan stadyumlardan da ilk fragmanlar paylaşıldı.

EA Sports FC 25'e eklenen Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'tan da ilk tanıtım geldi.

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