EA Sports FC 25'te Beşiktaş'la Neden İşbirliği Yapılmadığı Ortaya Çıktı
EA Sports FC 25'te Beşiktaş'la Neden İşbirliği Yapılmadığı Ortaya Çıktı
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EA geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuru ile ülkemizin önde gelen takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe ile EA SPORTS FC 25 için işbirliğine gittiklerini duyurmuştu.
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Galatasaray ve Fenerbahçe'yle işbirliği anlaşması yapılmasının ardından üç büyüklerden Beşiktaş'ın neden anlaşmaya dahil edilmediği merak konusu olmuştu. Konuya ilişkin Beşiktaş'a dair haberler paylaşan bir X hesabından iddialar geldi.
Peki Beşiktaş'ın UFL ile anlaşması bu durumun neresinde?
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