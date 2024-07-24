EA Sports FC 25'te Beşiktaş'la Neden İşbirliği Yapılmadığı Ortaya Çıktı

Yatırımcıları arasında Ronaldo'nun da bulunduğu UFL henüz net çıkış tarihi belli olmasa da özellikle futbol hayranı oyuncuları en çok heyecanlandıran oyunlardan zira Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyun göz kamaştırıcı görünmekle kalmıyor, aynı zamanda da ücretsiz olarak geliyor. UFL ile yaklaşık 3 yıl önce işbirliği anlaşması imzalayan Beşiktaş'ın stadı ve çok daha fazlası da oyunda yer alacak.