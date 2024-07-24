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EA Sports FC 25'te Beşiktaş'la Neden İşbirliği Yapılmadığı Ortaya Çıktı

EA Sports FC 25'te Beşiktaş'la Neden İşbirliği Yapılmadığı Ortaya Çıktı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 14:49

En popüler futbol oyunu serilerinden EA Sports FC'nin sıradaki oyunu FC 25 için üç büyüklerden Beşiktaş ile neden işbirliğine gidilmediğine dair bir iddia ortaya atıldı.

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EA geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuru ile ülkemizin önde gelen takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe ile EA SPORTS FC 25 için işbirliğine gittiklerini duyurmuştu.

EA geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuru ile ülkemizin önde gelen takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe ile EA SPORTS FC 25 için işbirliğine gittiklerini duyurmuştu.

Esasen ilk sinyallerini EA Sports FC 25'in fragmanında aldığımız işbirliği kapsamında oyuna kulüplere özel ne gibi içeriklerin ekleneceği ise ilerleyen günlerde yapılacak duyurularla ortaya çıkacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe'yle işbirliği anlaşması yapılmasının ardından üç büyüklerden Beşiktaş'ın neden anlaşmaya dahil edilmediği merak konusu olmuştu. Konuya ilişkin Beşiktaş'a dair haberler paylaşan bir X hesabından iddialar geldi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'yle işbirliği anlaşması yapılmasının ardından üç büyüklerden Beşiktaş'ın neden anlaşmaya dahil edilmediği merak konusu olmuştu. Konuya ilişkin Beşiktaş'a dair haberler paylaşan bir X hesabından iddialar geldi.

TFF ile iletişime geçerek üç büyüklerle görüşmek istediğini dile getiren EA'nin Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aksine Beşiktaş ile hiç iletişim kurmadığı, durumun altında ise Beşiktaş'ın UFL ile yaptığı lisans anlaşması olduğu dile getirilirken EA'nin taraftarların tepkisinin ardından Beşiktaş'la masaya oturma hazırlığında olduğu da dile getirildi.

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Peki Beşiktaş'ın UFL ile anlaşması bu durumun neresinde?

Peki Beşiktaş'ın UFL ile anlaşması bu durumun neresinde?

Yatırımcıları arasında Ronaldo'nun da bulunduğu UFL henüz net çıkış tarihi belli olmasa da özellikle futbol hayranı oyuncuları en çok heyecanlandıran oyunlardan zira Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyun göz kamaştırıcı görünmekle kalmıyor, aynı zamanda da ücretsiz olarak geliyor. UFL ile yaklaşık 3 yıl önce işbirliği anlaşması imzalayan Beşiktaş'ın stadı ve çok daha fazlası da oyunda yer alacak.

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