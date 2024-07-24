FC 25'e Rakip Olacak Ücretsiz Futbol Oyunu UFL'de Beşiktaş Stadı Görücüye Çıktı
FC 25'e Rakip Olacak Ücretsiz Futbol Oyunu UFL'de Beşiktaş Stadı Görücüye Çıktı
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Ronaldo'nun da yatırımcıları arasında bulunduğu ve tamamen ücretsiz olacak UFL duyurulduğu günden bu yana özellikle futbol hayranı oyuncular tarafından yakından takip ediliyor.
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Dünyanın beklediği UFL'e ülkemizden resmi olarak katılan ilk takım da Beşiktaş olmuştu.
UFL'den gelen yeni videoda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu ilk kez görücüye çıktı.
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