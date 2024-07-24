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FC 25'e Rakip Olacak Ücretsiz Futbol Oyunu UFL'de Beşiktaş Stadı Görücüye Çıktı

FC 25'e Rakip Olacak Ücretsiz Futbol Oyunu UFL'de Beşiktaş Stadı Görücüye Çıktı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 12:58

Unreal Engine 5 ile geliştirilen ve tamamen ücretsiz olacak futbol oyunu UFL'den Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nu gösteren bir video paylaşıldı.

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Ronaldo'nun da yatırımcıları arasında bulunduğu ve tamamen ücretsiz olacak UFL duyurulduğu günden bu yana özellikle futbol hayranı oyuncular tarafından yakından takip ediliyor.

Dünyanın beklediği UFL'e ülkemizden resmi olarak katılan ilk takım da Beşiktaş olmuştu.

UFL'den gelen yeni videoda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu ilk kez görücüye çıktı.

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