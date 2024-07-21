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EA Sports FC 25 Galatasaray ve Fenerbahçe ile Resmi Ortaklığını Duyurdu

EA Sports FC 25 Galatasaray ve Fenerbahçe ile Resmi Ortaklığını Duyurdu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 11:25

Tüm hayranların ve futbolseverlerin heyecanla beklediği EA Sports FC 25 ülkemizin başarılı takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe ile resmi ortaklığını duyurarak taraftarları heyecanlandırdı.

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EA Sports FC 25 geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurulmuş ve oyuna dair detaylar paylaşılmıştı.

EA Sports FC 25 geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurulmuş ve oyuna dair detaylar paylaşılmıştı.

EA'nin FIFA ismini ardında bıraktıktan sonra yola devam ettiği EA Sports FC markası bu oyunla birlikte ikinci halkasına kavuşurken şirket cephesinden ülkemizdeki oyuncuları heyecanlandıracak haberler geldi.

EA Sports ülkemizin en büyük kulüplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe ile işbirliğini resmen açıkladı. Elimizde henüz pek fazla bilgi olmasa da duyurulan ortaklıkların ardından detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

EA Sports ülkemizin en büyük kulüplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe ile işbirliğini resmen açıkladı. Elimizde henüz pek fazla bilgi olmasa da duyurulan ortaklıkların ardından detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

EA Sports FC 25'in yayınlanan ilk fragmanında Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki bir maçtan görüntü görmek oyuncuları hayli heyecanlandırmış ve olası bir işbirliği ihtimali konuşulmaya başlanmıştı. Resmi açıklama ise nihayet geldi.

FC Futbol Ortaklıkları Direktörü James Taylor Galatasaray ile yapılan işbirliği hakkında şöyle konuştu:

FC Futbol Ortaklıkları Direktörü James Taylor Galatasaray ile yapılan işbirliği hakkında şöyle konuştu:

Galatasaray S.K. dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için çok özel bir kulüp. Ortaklığımız EA SPORTS FC topluluğuna en özgün ve kapsamlı interaktif futbol deneyimini sunmaya devam etmemizi sağlıyor” dedi. “Türk futboluna olan bağlılığımızı derinleştirmekten ve bu ortaklık ile Galatasaray taraftarlarını favori oyuncularına ve kulüplerine daha fazla yakınlaştırmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz.”

Taylor Fenerbahçe ile gerçekleştirilen ortaklık hakkında ise şunları söyledi:

Taylor Fenerbahçe ile gerçekleştirilen ortaklık hakkında ise şunları söyledi:

“Türkiye bir futbol ülkesi ve Türk milleti de desteklediği takımlara sadık taraftarlar; bu da bizim Fenerbahçe S.K. gibi tarihi bir kulüple ortaklığımızı duyurmaktan heyecan duymamıza neden oluyor” dedi. “Bu ortaklık sayesinde sarı-lacivertli taraftarları sevdikleri oyunculara ve kulübe daha da yakınlaştırarak onlara gerçek bir futbol deneyimi sunabiliyoruz.'

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