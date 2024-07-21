EA Sports FC 25 Galatasaray ve Fenerbahçe ile Resmi Ortaklığını Duyurdu
EA Sports FC 25 Galatasaray ve Fenerbahçe ile Resmi Ortaklığını Duyurdu
Tüm hayranların ve futbolseverlerin heyecanla beklediği EA Sports FC 25 ülkemizin başarılı takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe ile resmi ortaklığını duyurarak taraftarları heyecanlandırdı.
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EA Sports FC 25 geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurulmuş ve oyuna dair detaylar paylaşılmıştı.
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EA Sports ülkemizin en büyük kulüplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe ile işbirliğini resmen açıkladı. Elimizde henüz pek fazla bilgi olmasa da duyurulan ortaklıkların ardından detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.
FC Futbol Ortaklıkları Direktörü James Taylor Galatasaray ile yapılan işbirliği hakkında şöyle konuştu:
Taylor Fenerbahçe ile gerçekleştirilen ortaklık hakkında ise şunları söyledi:
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