EA Sports FC 25 Fragmanında Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Sürprizi!

Olası bir anlaşmanın getirebilecekleri şimdiden heyecan yaratırken henüz ne takımlar ne de EA Saports cephesinden konuya ilişkin bir açıklama veya ipucu gelmiş değil. Bakalım ilerleyen günlerde ülkemizdeki futbolseverlerin yüzünü güldürecek haberler alacak mıyız?