EA Sports FC 25 Fragmanında Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Sürprizi!
EA Sports FC 25 Fragmanında Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Sürprizi!
Oyuncuların merakla bekledikleri EA Sports FC 25 için yayınlanan ilk fragmande yer alan görüntüler arasında Galatasaray-Fenerbahçe maçının da kullanılması dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle futbol hayranı oyuncuların gözü şu sıralar EA cephesinde zira EA Sports FC 25 için gün sayıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
EA Sports FC 25'in şimdiden neredeyse 4 milyon izlenmeye yürüyen fragmanında ise ülkemizdeki oyuncuların dikkatini çeken bir detay var.
Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin EA Sports FC 25 fragmanında kendine yer bulması oyuncuları da ihtimaller konusunda şimdiden hayli heyecanlandırdı.
EA Sports FC 25'in fragmanına buradan göz atabilirsiniz.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın