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EA Sports FC 25 Fragmanında Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Sürprizi!

EA Sports FC 25 Fragmanında Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Sürprizi!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 12:31

Oyuncuların merakla bekledikleri EA Sports FC 25 için yayınlanan ilk fragmande yer alan görüntüler arasında Galatasaray-Fenerbahçe maçının da kullanılması dikkat çekti.

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Özellikle futbol hayranı oyuncuların gözü şu sıralar EA cephesinde zira EA Sports FC 25 için gün sayıyoruz.

Özellikle futbol hayranı oyuncuların gözü şu sıralar EA cephesinde zira EA Sports FC 25 için gün sayıyoruz.

27 Eylül tarihinde PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S ve PS5 için çıkacak EA Sports FC 25'in kapağını ise bu yıl Real Madrid'in golcüsü Jude Bellingham süsleyecek.

EA Sports FC 25'in şimdiden neredeyse 4 milyon izlenmeye yürüyen fragmanında ise ülkemizdeki oyuncuların dikkatini çeken bir detay var.

EA Sports FC 25'in şimdiden neredeyse 4 milyon izlenmeye yürüyen fragmanında ise ülkemizdeki oyuncuların dikkatini çeken bir detay var.

Tüm dünyadaki oyuncuların merakla beklediği EA Sports FC 25'in yayınlanan ilk fragmanında kullanılan görüntüler arasında Galatasaray ve Fenerbahçe arasında gerçekleşen bir maçın görüntüleri de var!

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin EA Sports FC 25 fragmanında kendine yer bulması oyuncuları da ihtimaller konusunda şimdiden hayli heyecanlandırdı.

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin EA Sports FC 25 fragmanında kendine yer bulması oyuncuları da ihtimaller konusunda şimdiden hayli heyecanlandırdı.
twitter.com

Olası bir anlaşmanın getirebilecekleri şimdiden heyecan yaratırken henüz ne takımlar ne de EA Saports cephesinden konuya ilişkin bir açıklama veya ipucu gelmiş değil. Bakalım ilerleyen günlerde ülkemizdeki futbolseverlerin yüzünü güldürecek haberler alacak mıyız?

EA Sports FC 25'in fragmanına buradan göz atabilirsiniz.👇

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