EA Sports FC 25'in Kapak Yıldızı Belli Oldu: Bu Zamana Kadarki En Genç İsim!

'Yıllar boyunca kapakta yer alan pek çok ikonik oyuncu oldu ve 2011'den bu yana bu onura layık görülen en yeni İngiliz oyuncu olduğum için çok mutluyum. Ayrıca Ultimate Edition'ın kapağında Beckham, Bonmatí, Buffon ve Zidane gibi oyunun gerçek efsaneleriyle birlikte yer almaktan büyük onur duyuyorum.'