EA Sports FC 25'in Kapak Yıldızı Belli Oldu: Bu Zamana Kadarki En Genç İsim!
EA Sports FC 25'in Kapak Yıldızı Belli Oldu: Bu Zamana Kadarki En Genç İsim!
EA Sports FC 25'in kapak yıldızı nihayet ortaya çıktı. Serinin sıradaki halkası için seçilen kapak yıldızı aynı zamanda bir EA Sports oyununda bu zamana kadarki en genç kapak yıldızı olma unvanını da kaptı.
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EA Sports FC 25'ten ilk detayları geçtiğimiz günlerde almıştık.
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Her yıl kapak yıldızı da en az oyun kadar merak konusu olan serinin sıradaki halkası EA Sports FC 25'in tüm sürümlerinin kapağını bu yıl Jude Bellingham süsleyecek.
“Çocukken bu oyunu hep kardeşimle oynardım ve bir gün kapakta yer almanın ne kadar inanılmaz olacağını hep düşünmüşümdür.”
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