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EA Sports FC 25'in Kapak Yıldızı Belli Oldu: Bu Zamana Kadarki En Genç İsim!

EA Sports FC 25'in Kapak Yıldızı Belli Oldu: Bu Zamana Kadarki En Genç İsim!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 16:27

EA Sports FC 25'in kapak yıldızı nihayet ortaya çıktı. Serinin sıradaki halkası için seçilen kapak yıldızı aynı zamanda bir EA Sports oyununda bu zamana kadarki en genç kapak yıldızı olma unvanını da kaptı.

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EA Sports FC 25'ten ilk detayları geçtiğimiz günlerde almıştık.

EA Sports FC 25'ten ilk detayları geçtiğimiz günlerde almıştık.

15 Temmuz tarihinde resmi olarak duyurulan ancak çıkış tarihi henüz netlik kazanmayan EA Sports FC 25 için yayınlanan ilk görselde futbolun efsane isimleri  Jude Bellingham, Aitana Bonmati, Zinedine Zidane, David Beckham ve Gianluigi Buffon yer alıyordu.

Her yıl kapak yıldızı da en az oyun kadar merak konusu olan serinin sıradaki halkası EA Sports FC 25'in tüm sürümlerinin kapağını bu yıl Jude Bellingham süsleyecek.

Her yıl kapak yıldızı da en az oyun kadar merak konusu olan serinin sıradaki halkası EA Sports FC 25'in tüm sürümlerinin kapağını bu yıl Jude Bellingham süsleyecek.

Bir EA Sports oyununda bu zamana kadar yer alan en genç sporcu unvanını da kazanan Jude Bellingham'ın kapak pozunda ise Bernabéu'da çekilen ve takımına zaferi getiren gol sonrası yaptığı meşhur Belligol kutlamasında verdiği poz kullanıldı.

“Çocukken bu oyunu hep kardeşimle oynardım ve bir gün kapakta yer almanın ne kadar inanılmaz olacağını hep düşünmüşümdür.”

“Çocukken bu oyunu hep kardeşimle oynardım ve bir gün kapakta yer almanın ne kadar inanılmaz olacağını hep düşünmüşümdür.”

'Yıllar boyunca kapakta yer alan pek çok ikonik oyuncu oldu ve 2011'den bu yana bu onura layık görülen en yeni İngiliz oyuncu olduğum için çok mutluyum. Ayrıca Ultimate Edition'ın kapağında Beckham, Bonmatí, Buffon ve Zidane gibi oyunun gerçek efsaneleriyle birlikte yer almaktan büyük onur duyuyorum.'

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