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PlayStation Store Yaz İndirimi Başladı: Oyuncular İçin Yazın Son Fırsatı!

PlayStation Store Yaz İndirimi Başladı: Oyuncular İçin Yazın Son Fırsatı!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 14:25

PlayStation kullanıcıları için yılın en avantajlı dönemlerinden biri başladı. PlayStation Store Yaz İndirimi boyunca sevilen oyunlarda %90'a varan indirimler oyuncuları bekliyor.

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PlayStation Store'da yılın en avantajlı dönemlerinden biri başladı.

PlayStation Store'da yılın en avantajlı dönemlerinden biri başladı.

PlayStation Store Yaz İndirimi boyunca pek çok oyunda %90'a varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. Yüzlerce PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunu indirim dönemi boyunca avantajlı fiyatlarla oyunculara sunuluyor.

PlayStation Store Yaz İndirimi temmuz sonuna dek devam edecek.

PlayStation Store Yaz İndirimi temmuz sonuna dek devam edecek.

Yüzlerce oyunda şahane indirimlerin oyuncularla buluştuğu PlayStation Yaz İndirimi dönemi 31 Temmuz tarihinde sona erecek. Kısacası yılın en avantajlı dönemlerinden birinden faydalanmak için şimdiden listenizi oluşturmaya başlasanız iyi edersiniz.

PlayStation Store Yaz İndirimi fırsatlarının öne çıkan bazı oyunları ise şöyle:

PlayStation Store Yaz İndirimi fırsatlarının öne çıkan bazı oyunları ise şöyle:

  • Sekiro: Shadows Die Twice - Game of the Year Sürümü - 469 TL - 234,50 TL

  • Hogwarts Legacy - 2.249 TL - 899 TL 

  • Red Dead Redemption 2 - 1,629 TL - 537,57 TL

  • GTA 5 1,129 TL - 677,40 TL

  • F1 24 2,899,99 TL - 1,739,99 TL

  • The Crew Motorfest - 1,249 TL - 499,60 TL

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