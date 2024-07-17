PlayStation Store Yaz İndirimi Başladı: Oyuncular İçin Yazın Son Fırsatı!
PlayStation Store Yaz İndirimi Başladı: Oyuncular İçin Yazın Son Fırsatı!
PlayStation kullanıcıları için yılın en avantajlı dönemlerinden biri başladı. PlayStation Store Yaz İndirimi boyunca sevilen oyunlarda %90'a varan indirimler oyuncuları bekliyor.
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PlayStation Store'da yılın en avantajlı dönemlerinden biri başladı.
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PlayStation Store Yaz İndirimi temmuz sonuna dek devam edecek.
PlayStation Store Yaz İndirimi fırsatlarının öne çıkan bazı oyunları ise şöyle:
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