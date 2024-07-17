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Baldur's Gate 3'e Çok Beklenen İki Özellik Yeni Güncellemeyle Ekleniyor

Baldur's Gate 3'e Çok Beklenen İki Özellik Yeni Güncellemeyle Ekleniyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 12:00

Ödüle doymayan, son yılların en sevilen oyunlarından olan Baldur's Gate 3 için çok beklenen iki özellik nihayet sıradaki güncelleme ile birlikte oyuna ekleniyor.

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Tam bir tutku projesi olduğunu oyundaki her adımınızda hissedebileceğiniz Baldur's Gate 3 üzerinde geliştiriciler hala çalışmaya devam ediyorlar.

Tam bir tutku projesi olduğunu oyundaki her adımınızda hissedebileceğiniz Baldur's Gate 3 üzerinde geliştiriciler hala çalışmaya devam ediyorlar.

Çıktığı yıl neredeyse tüm ödülleri domine eden, özlediğimiz oyun deneyimini bize yeniden yaşatan ve çok niş bir türe dahi ilgiyi böylesine canlandıran Baldur's Gate 3 üzerinde geliştiricilerin işi hala tam manasıyla bitmiş değil.

Oyunun çıkışından beri çok beklenen iki özellik nihayet Baldur's Gate 3'e ekleniyor.

Oyunun çıkışından beri çok beklenen iki özellik nihayet Baldur's Gate 3'e ekleniyor.

Oyuna performans iyileştirmeleri sağlayacak, çeşitli hata düzeltmeleri içerecek ve daha stabil bir oynanış vadedecek 'Patch 7' ile birlikte ayrıca fotoğraf modu ve çapraz platform desteği de nihayet oyunculara sunulacak.

Peki oyuna tüm bunları ve çok daha fazlasını getirecek Patch 7 ne zaman yayınlanacak?

Peki oyuna tüm bunları ve çok daha fazlasını getirecek Patch 7 ne zaman yayınlanacak?

Larian ekibinden yeni yamaya ilişkin net bir tarih gelmiş değil ancak Patch 7 eylül ayı içerisinde yayınlanacak. Fotoğraf modu ve çapraz platform desteğinin yanında belki yeni ara sahneler, kozmetikler ve hatta yeni ırklar ile sınıflar da bu yama ile birlikte karşımıza çıkabilirler.

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