Baldur's Gate 3'e Çok Beklenen İki Özellik Yeni Güncellemeyle Ekleniyor
Baldur's Gate 3'e Çok Beklenen İki Özellik Yeni Güncellemeyle Ekleniyor
Ödüle doymayan, son yılların en sevilen oyunlarından olan Baldur's Gate 3 için çok beklenen iki özellik nihayet sıradaki güncelleme ile birlikte oyuna ekleniyor.
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Tam bir tutku projesi olduğunu oyundaki her adımınızda hissedebileceğiniz Baldur's Gate 3 üzerinde geliştiriciler hala çalışmaya devam ediyorlar.
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Oyunun çıkışından beri çok beklenen iki özellik nihayet Baldur's Gate 3'e ekleniyor.
Peki oyuna tüm bunları ve çok daha fazlasını getirecek Patch 7 ne zaman yayınlanacak?
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