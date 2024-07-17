Baldur's Gate 3'e Çok Beklenen İki Özellik Yeni Güncellemeyle Ekleniyor

Larian ekibinden yeni yamaya ilişkin net bir tarih gelmiş değil ancak Patch 7 eylül ayı içerisinde yayınlanacak. Fotoğraf modu ve çapraz platform desteğinin yanında belki yeni ara sahneler, kozmetikler ve hatta yeni ırklar ile sınıflar da bu yama ile birlikte karşımıza çıkabilirler.