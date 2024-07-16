Baldur's Gate 3'ün Kazandığı Ödüller Geliştirme Sürecini Baltalamış!
Baldur's Gate 3'ün Kazandığı Ödüller Geliştirme Sürecini Baltalamış!
Yalnızca geçtiğimiz yılın değil, son yılların en sevilen ve en çok ödül toplayan oyunu Baldur's Gate 3'ün başarısı geliştiricilerin başına bela olmuş!
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Erken erişim olarak 2020'de, tam sürümü ise 2023 yılında yayınlanan Baldur's Gate 3 oyun dünyasına öyle bir fırtına yarattı ki kimi oyun geliştiricileri ekibi "standartları yükseltmekle" dahi suçladı!
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Oyunun başarısının ardından geliştirici Larian ekibine kucak kucak ödül yağarken bu durum Baldur's Gate 3'ün geliştirme sürecini dahi baltalayacak seviyeye gelmiş!
Larian CEO'su ve Baldur's Gate 3'ün yönetmeni Swen Vincke verdiği bir röportajda aldıkları ödüller yüzünden yaşadıkları zorlukları dile getirdi.
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