Baldur's Gate 3'ün Kazandığı Ödüller Geliştirme Sürecini Baltalamış!

Yılın oyunu ödüllerini silip süpürmekle kalmayıp pek çok diğer yan kategoriyi de rakiplerine neredeyse şans bırakmayacak biçimde domine eden Baldur's Gate 3'ün kazandığı ödülleri almak için geliştiricilerin ciddi bir mesai sarf etmeleri gerekmiş. Geliştiricilerin o kadar çok ödül törenine katılması gerekmiş ki bir noktada bu durum oyunun geliştirme sürecini dahi etkilemiş!