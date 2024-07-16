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Baldur's Gate 3'ün Kazandığı Ödüller Geliştirme Sürecini Baltalamış!

Baldur's Gate 3'ün Kazandığı Ödüller Geliştirme Sürecini Baltalamış!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 16:26

Yalnızca geçtiğimiz yılın değil, son yılların en sevilen ve en çok ödül toplayan oyunu Baldur's Gate 3'ün başarısı geliştiricilerin başına bela olmuş!

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Erken erişim olarak 2020'de, tam sürümü ise 2023 yılında yayınlanan Baldur's Gate 3 oyun dünyasına öyle bir fırtına yarattı ki kimi oyun geliştiricileri ekibi "standartları yükseltmekle" dahi suçladı!

Erken erişim olarak 2020'de, tam sürümü ise 2023 yılında yayınlanan Baldur's Gate 3 oyun dünyasına öyle bir fırtına yarattı ki kimi oyun geliştiricileri ekibi "standartları yükseltmekle" dahi suçladı!

Sıra tabanlı dövüş sistemi ve CRPG yapısıyla esasen çok niş bir kitleye hitap etmesi beklenen oyun hikayesi, karakterleri, atmosferi, ince ince işlenmiş detayları ve müthiş evreni ile büyük bir başarıya imza atarak hala en çok satanlar listelerine adını yazdırmaya devam ediyor.

Oyunun başarısının ardından geliştirici Larian ekibine kucak kucak ödül yağarken bu durum Baldur's Gate 3'ün geliştirme sürecini dahi baltalayacak seviyeye gelmiş!

Oyunun başarısının ardından geliştirici Larian ekibine kucak kucak ödül yağarken bu durum Baldur's Gate 3'ün geliştirme sürecini dahi baltalayacak seviyeye gelmiş!

Yılın oyunu ödüllerini silip süpürmekle kalmayıp pek çok diğer yan kategoriyi de rakiplerine neredeyse şans bırakmayacak biçimde domine eden Baldur's Gate 3'ün kazandığı ödülleri almak için geliştiricilerin ciddi bir mesai sarf etmeleri gerekmiş. Geliştiricilerin o kadar çok ödül törenine katılması gerekmiş ki bir noktada bu durum oyunun geliştirme sürecini dahi etkilemiş!

Larian CEO'su ve Baldur's Gate 3'ün yönetmeni Swen Vincke verdiği bir röportajda aldıkları ödüller yüzünden yaşadıkları zorlukları dile getirdi.

Larian CEO'su ve Baldur's Gate 3'ün yönetmeni Swen Vincke verdiği bir röportajda aldıkları ödüller yüzünden yaşadıkları zorlukları dile getirdi.

Edge'e verdiği röportajda Vincke çok fazla ödül aldıkları için geliştirmenin sekteye uğradığını ve durumun devam edeceğini anladıklarında da çareyi törenlere dönüşümlü olarak farklı kişileri yollamakta bulduklarından bahsediyor. Ödüller konusunda müteşekkir olduğunu ve bunları taktir ettiğini söyleyen CEO ayrıca sürekli katıldıkları ödül törenleri sebebiyle daha duygusal olduklarını ve projeyle vedalaşamadıklarını da sözlerine ekledi.

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